Yenifer Paredes jura como diputada para el periodo 2026 - 2031: "Por la libertad del presidente Pedro Castillo"

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En la ceremonia de instalación del Congreso para el periodo 2026-2031, la diputada electa por Juntos por el Perú por Cajamarca, Yenifer Paredes, juró en el cargo. Sin embargo, la legisladora sorprendió con un mensaje que no pasó desapercibido.

Juró por Pedro Castillo

Al momento de prestar juramento, Yenifer Paredes aprovechó su intervención para expresar un mensaje que incluyó al expresidente Pedro Castillo. Sus palabras estuvieron acompañadas de una mención a distintos sectores del país y a su región de origen.

"Por los pueblos más olvidados del Perú, por mi bella Cajamarca, por los agricultores, por las mujeres luchadoras y por la libertad del presidente ´Pedro Castillo. ¡Si, prometo!", dijo con total seguridad.

La mención a Pedro Castillo marcó uno de los momentos más llamativos de la ceremonia, al reiterar el respaldo de la legisladora a su cuñado durante su juramentación como diputada para el periodo 2026-2031.

Rechazan pedido de indulto

La situación de Pedro Castillo ha vuelto a cobrar protagonismo en los últimos días luego de que el ministro de Justicia confirmara que fue rechazado el pedido de indulto y de gracia presidencial presentado a favor del exmandatario. Con esta decisión, el Gobierno descartó la posibilidad de otorgarle ambos beneficios.

El pedido buscaba que el expresidente pudiera acceder a dichos beneficios mientras continúa afrontando el proceso judicial en su contra. Sin embargo, tras la evaluación correspondiente, las autoridades concluyeron que la solicitud no cumplía con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

El ministro de Justicia precisó que el caso fue revisado por la Comisión de Gracias Presidenciales, organismo que emitió un informe desfavorable. En ese sentido, el expediente fue archivado y el trámite quedó sin efecto.

Pedro Castillo permanece recluido mientras afronta un proceso judicial por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Desde entonces, sus abogados y seguidores han impulsado distintas acciones para buscar su liberación, aunque hasta el momento ninguna ha prosperado.

Con el rechazo al pedido de indulto y de gracia presidencial, la situación jurídica de Pedro Castillo se mantiene sin cambios. El expresidente continuará afrontando el proceso judicial en su contra, mientras permanece privado de su libertad.

En ese contexto, las declaraciones de Yenifer Paredes durante su juramentación cobraron mayor relevancia. Al pedir la libertad de Pedro Castillo en plena ceremonia de instalación del Congreso, la legisladora volvió a expresar su respaldo hacia su cuñado en medio del actual escenario político.