Antauro Humala arremete contra Ollanta y lo califica de "cosito": "Es un miserable traidor"

En diálogo con Exitosa, el precandidato presidencial para el 2026, Antauro Humala, arremetió contra su hermano y expresidente de la República, Ollanta, a quien definió como un "miserable traidor".

Durante la entrevista con Nicolás Lúcar en 'Hablemos Claro', el líder de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.) no tuvo reparos en arremeter contra su propio hermano asegurando que "fue un traidor" tras la sublevación que realizó en el 2005, más conocida como 'El Andahuaylazo'.

Asimismo, reiteró que durante esa época se buscaba derrocar al exmandatario Alejandro Toledo por "corrupto", pero no tenían idea de que luego, el "Cosito", como catalogó a su hermano Ollanta, también "demostraría serlo durante su gestión".

"En ese momento se sabía solamente que Toledo era corrupto. No sabíamos que 'Cosito' ('conocido públicamente por eso') lo sería más adelante. Yo ya lo califiqué como un traidor y miserable" , expresó Antauro.

También refirió que la rebelión que lideró fue con el objetivo de "derrocar tiranos", pero lamentablemente perdieron vida muchos efectivos policiales "por culpa del Estado, en ese entonces gobernado por Toledo", hasta el punto de recordar otra de sus sublevaciones como 'Locumba' donde junto a su hermano buscaban la renuncia inmediata del entonces presidente Alberto Fujimori.

A su vez, el precandidato presidencial 2026 aprovechó en criticar duramente al gobierno de Fujimori asegurando que el haber tenido "a un japonés (Fujimori) como mandamás en el Perú" y que impusiera una Constitución "fue la etapa más vergonzosa del país".

"No le reconozco absolutamente ningún mérito a Fujimori. En primer lugar, me parece vergonzoso que tuviéramos un japonés como mandamás y que nos haya puesto la Constitución (de 1993) que es la desgracia del Perú. Me da vergüenza ajena que le guarden pleitesía al Fujimorismo o a su hija", remarcó en 'Hablemos Claro'.