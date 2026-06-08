Antauro Humala reafirma su "lealtad" a Roberto Sánchez: "Estaremos atentos a cualquier maniobra fraudista"

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

La segunda vuelta presidencial no solo ha estado marcada por la estrecha diferencia entre los candidatos, sino también por las reacciones de líderes políticos que buscan influir en la lectura de los resultados.

Uno de ellos fue Antauro Humala, quien tras conocerse los primeros datos a boca de urna que favorecían a Keiko Fujimori, salió a cuestionar la fiabilidad de las encuestadoras y a reafirmar su respaldo a Roberto Sánchez.

Declaraciones de Humala

El líder etnocacerista recordó que en la primera vuelta las encuestadoras también se "equivocaron" y que los resultados terminaron revirtiéndose con el paso de los días.

"Nos acabamos de enterar del boca de urna dado por una encuestadora que ha dado favorecimiento a Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez. Hago alusión de que en la primera vuelta esta encuestadora se equivocó, porque después a medida de que se fueron los días, se revirtió totalmente este resultado. Aún faltan llegar los votos rurales, donde obviamente la ventaja de Roberto Sánchez es inobjetable", afirmó.

Sumado a ello, Humala reafirmó su "lealtad" al candidato de Juntos por el Perú, sugiriendo que la agrupación y sus simpatizantes de mantendrán atentos a reportar cualquier incidente o irregularidad en el proceso.

"Confiamos en el triunfo de Roberto Sánchez nosotros los etnocaceristas y los nacionalistas y ratificamos nuestro apoyo leal por convicción. Estaremos atentos a cualquier maniobra fraudista", afirmó.

Boca de urna vs. resultados oficiales

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha reiterado que los resultados a boca de urna carecen de validez oficial y no definen el desenlace de una elección.

Se trata de encuestas realizadas a la salida de los locales de votación, cuya precisión depende de factores como la sinceridad de los votantes y la representatividad de la muestra. Solo el conteo oficial de la ONPE, acta por acta, tiene carácter vinculante y permite proclamar al ganador.

Al cierre de este informe, la ONPE reporta más del 90% de actas procesadas, con una ligera ventaja de Roberto Sánchez sobre Keiko Fujimori. Sin embargo, aún falta contabilizar gran parte del voto en el extranjero, que apenas supera el 10% del total. Este escenario mantiene abierta la definición y obliga a esperar con cautela los resultados finales.

Las palabras de Humala buscan reforzar la narrativa de confianza en el triunfo de Sánchez y cuestionar la fiabilidad de las encuestadoras. Sin embargo, la acción de insistir en desacreditar los boca de urna termina socavada por la propia información ampliamente difundida de que no son resultados oficiales.

En un proceso tan ajustado, la verdadera definición está en manos de la ONPE y del JNE, y será el escrutinio completo —incluyendo el voto rural y el extranjero— el que determine quién ocupará la presidencia.