Fuerza Popular espera que el voto extranjero le devuelva ventaja a Keiko Fujimori, afirma asesor de campaña

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

La segunda vuelta presidencial continúa en un escenario de máxima tensión. Con más del 94.9% de actas procesadas, la ONPE reporta una mínima ventaja de Roberto Sánchez (50.1%) sobre Keiko Fujimori (49.8%), diferencia que refleja la estrechez de la contienda.

En este contexto, Carlos Díaz-Rosillo, asesor de campaña de Fuerza Popular, expresó su confianza en que el voto extranjero permitirá a Fujimori recuperar la delantera. Señaló que el proceso aún está lejos de concluir y que los votos provenientes del exterior serán determinantes.

"Cuando lleguen los votos del extranjero la diferencia se va a acortar, y ahí vamos a ver probablemente que Fujimori tome la delantera", afirmó, en referencia a las más de tres mil actas que aún restan por contabilizar.

Estado del conteo

El margen entre ambos candidatos comenzó a estrecharse cerca de las 10:00 p.m. del domingo 7, cuando las actas rurales empezaron a ingresar al sistema y favorecieron a Sánchez. Sin embargo, de las actas pendientes, dos terceras partes corresponden al voto en el extranjero, donde el proceso apenas supera el 6.3% de avance y donde la candidata fujimorista mantiene la ventaja.

La expectativa de Fuerza Popular se centra en que, pese a que el voto rural ayudó a esta primera ventaja para Sánchez, este bloque de votos en el extranjero pueda revertir el escenario actual. No obstante, analistas difieren en si este conjunto importante, aunque históricamente más favorable a Fujimori, resulte suficiente para compensar la diferencia generada en las zonas rurales del país.

"Recuperarán" votos de actas observadas

Por otro lado, el asesor manifestó sentirse extrañado cuando vio que, mientras el conteo oficial llegaba al 70% con Fujimori encabezando, este comenzó a revertirse a favor de Sánchez. Sin embargo, aseguró que igualmente el partido se mantendrá a la espera del resultado al 100% con prudencia, confiando también en que podrán "recuperar" votos cuando se revisen las actas observadas.

"Más del 60% de esas actas vienen de Lima y del Callao, dos áreas que han favorecido por un margen muy amplio a Keiko. Así que ahí se van a recuperar muchos votos a favor"

El mensaje de Díaz-Rosillo refleja la estrategia de Fuerza Popular de mantener la confianza en un eventual desenlace favorable, apelando al peso del voto extranjero. Mientras tanto, la ONPE continúa con el procesamiento de actas y el país permanece en vilo, a la espera de un resultado oficial que podría definirse en los márgenes más estrechos de la historia electoral reciente.