Fuerza Popular señala que hubo hasta 18 incidencias por cédulas rayadas: "La denuncia la hicieron nuestros personeros"

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La segunda vuelta presidencial estuvo marcada por denuncias de presuntas irregularidades en diversas mesas de sufragio. En conferencia de prensa, el jefe nacional de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, informó que su organización registró al menos 18 incidencias relacionadas con cédulas de votación marcadas y que fueron los propios personeros del partido quienes alertaron sobre estos casos.

Denuncias y protocolos

Dyer explicó que las observaciones fueron reportadas por personeros de mesa capacitados para registrar cualquier anomalía.

"Las denuncias [sobre cédulas marcadas] fueron hechas por los personeros de Fuerza Popular. Hubieron videos en redes sociales e imágenes que los mismos hicieron porque fueron capacitados para decidir", señaló.

El dirigente precisó que en la mayoría de casos las cédulas observadas fueron retiradas y sustituidas por material de reserva, tal como establece la normativa electoral.

"Para tranquilidad de la población, en la gran mayoría de esas mesas, se procedió a lo que manda la ley: cada centro de votación mantiene un repuesto; se hizo sacar esas cédulas rayadas y reponerlas".

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, manifestó que están recuperando las actas electorales, instando a que se mantengan en cada JEE. Mencionó las irregularidades que sufrieron sus personeros y precisó que al final registraron 95 mil,... pic.twitter.com/AQu7SYIIli — Exitosa Noticias (@exitosape) June 8, 2026

Fuerza Popular desplegó más de 90 mil personeros en todo el país, quienes además están recuperando las actas impresas para realizar un control paralelo del conteo oficial.

"Estamos recuperando las actas impresas y legales. Eso nos da la garantía de que todo lo que se contabiliza en la ONPE también lo tenemos nosotros", afirmó Dyer.

Incidencias y actas pendientes

El jefe de personeros detalló que la mayoría de irregularidades se registraron en Lima, aunque también hubo reportes en regiones como San Martín, Huancavelica y Puno, en donde asegura que incluso se impidió el pase de sus personeros..

Al cierre de esta nota, cabe señalar que aún quedan más de 5,000 actas por procesar, de las cuales más de la mitad están pendientes de cómputo. Dyer además señaló que existen alrededor de 1,500 actas observadas, principalmente en Lima y Callao.

Ciudadanos denunciaron marcas realizadas previamente a las cédulas.

Revisión de los JEE

Sobre las actas observadas, Dyer indicó que serán evaluadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE), encargados de resolver inconsistencias como errores aritméticos, omisión de firmas o discrepancias en los datos consignados.

Las denuncias se producen en un escenario de estrecha diferencia entre los candidatos, lo que ha generado incertidumbre y tensión en los electores. La ONPE ha reiterado que las actas observadas serán procesadas conforme a la ley y que los resultados oficiales se conocerán una vez concluido el escrutinio.