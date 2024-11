A.N.T.A.U.R.O: Partido ligado a Antauro Humala apela fallo del Poder Judicial que ordenó su disolución

Antauro Humala quiere seguir adelante con su carrera rumbo al sillón presidencial por lo que realizó una conferencia de prensa en su local partidario para anunciar que apelará el fallo del Poder Judicial que ordena la disolución de su partido A.N.T.A.U.R.O. Como se recuerda, esta sentencia asegura que dicho movimiento político incumple las normas democráticas exigidas por los organismos electorales.

Pese a ello, el líder etnocacerista aseguró que apelara la mencionada resolución que además ordenó el cierre inmediato de todos sus locales en el país. El documento será presentado ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, la cual fue encargada de resolver el tema.

Frente a los medios de prensa que acudieron a su llamado, Antauro Humala aseguró que ve con mucho optimismo la apelación a la sentencia en primera instancia del Poder Judicial que ordenó la disolución del partido Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.).

"¿Cuándo me preguntan si vamos a seguir? Por supuesto que vamos a seguir porque ahorita estamos vivitos y coleando, estamos en el partidor, nadie nos ha sacado, simplemente es una prevaricadora primera instancia que ni costillas nos haces. Nos hace más fuerte porque en todas las bases que tenemos hay una solidaridad tremenda a nivel nacional con el partido", inició.

A su vez, el líder etnocacerista aseguró que dicha contienda judicial se resolverá en segunda instancia por lo que no será necesario acudir hasta el Tribunal Constitucional.

"A nosotros nos reconforta, nos fortalece, estamos con la moral en alto porque hemos dado en el clavo. Estamos totalmente seguro que en la segunda instancia vamos a ganar, esto no va llegar ni al Tribunal Constitucional", añadió.

Días atrás, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, fue duramente criticada tras conocerse sobre la reunión que sostuvo con Antauro Humala. La alta magistrada aseguró dicho encuentro se trató de una simple entrevista de rutina, pues ella tiene como política no negarle una entrevista a nadie.

"Nunca le he negado a nadie una entrevista. Si alguien me pide una entrevista, este tiene que decir la razón. Yo he recibido a 225 personas (...) Yo pensaba que había presentado algún habeas corpus recientemente y le dije: 'Mire si es de este año, eso tiene que esperar porque hay otros anteriores', pero si es un procedimiento antiguo probablemente salga antes de fin de año", indicó a Canal N.