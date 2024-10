Ariana Orué denuncia reglaje en su contra: "Ando con chaleco antibalas en mi barrio"

La congresista de Podemos Perú, Ariana Orué, denunció ser víctima de reglaje presuntamente producto de su labor fiscalizadora en el Callao. Según precisó, se ha visto obligada a llevar un chaleco antibalas debido a que teme que atenten contra su vida.

Durante la sesión del Pleno del Congreso, la parlamentaria precisó que esta situación no le ocurría antes; sin embargo, responsabilizó a la criminalidad de esta situación.

"Yo vivo en un asentamiento humano y, a partir de empezar una fiscalización, vengo siendo víctima de reglaje, lo que no me permite andar sin chaleco antibalas. Antes no me pasaba esto y ahora tengo que andar con mi chaleco antibalas", expresó ante el Pleno.