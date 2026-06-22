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Avizora óptima gestión

Urresti sobre eventual gestión de Keiko: "Va a tratar de hacer un buen gobierno, eso implica abrir las puertas a todos"

El candidato a la Alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, se pronunció acerca de la eventual gestión de Keiko Fujimori indicando que, de llegar al poder, gobernaría abierta e inclusivamente.

Urresti se pronuncia sobre eventual gestión de Keiko Fujimori
Urresti se pronuncia sobre eventual gestión de Keiko Fujimori (Foto: Composición Exitosa)

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 22/06/2026

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En diálogo con Exitosa, Daniel Urresti, candidato a la Alcaldía de Lima por Podemos Perú, se refirió a una eventual gestión de Keiko Fujimori, señalando que, de llegar al poder, buscaría gobernar de manera abierta e inclusiva.

Considera que Keiko realizaría una buena gestión de llegar al poder

El conteo de votos de la Segunda Elección Presidencial que realiza la Oficina Nacional del Procesos Electorales (ONPE) se encuentra próximo a culminarse y todo indica que la lideresa de Fuerza Popular llegará a la Presidencia del Perú.

En medio de dicho escenario, Urresti se animó a compartir su postura acerca de si se logra a concretar ello y que quien logre alcanzar convertirse en alcalde de Lima podrá trabajar de buena forma con una eventual gestión presidencial de ella.

"Estoy seguro de que quien gane la Alcaldía de Lima va a tener facilidades para poder ponerse de acuerdo con el Gobierno central en este caso con la señora Keiko Fujimori teniendo en cuenta que ella va a tratar de hacer un buen gobierno. No le queda de otra y esto implica abrir las puertas a todos, conversar con todos", manifestó.

Su plan de seguridaad para Lima

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