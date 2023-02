Avanza País: No vamos a permitir que Amnistía Internacional persiga a nuestra PNP y FF.AA.

17/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el secretario general del partido político Avanza País, Luis Flores, advirtió este viernes que no permitirán que la organización Amnistía Internacional "persiga" a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Fuerzas Armadas (FF.AA.).

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, Flores se refirió así a lo expresado por la representante de la organización, quien acusó a las fuerzas del orden de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas sociales.

"Nosotros lo que no queremos y lo que vamos a proteger de todas de maneras, popular e impopular sea ese propuesta (de amnistía para policías y militares), es que no vamos a permitir que ONG's, que no sabemos quién las financia y no sabemos su imparcialidad, vengan a querer imponer que nuestras fuerzas del orden, que han demostrado que son defensores de la democracia, sean perseguidas", declaró en nuestro medio.

"Hace un momento los escuché claramente, ellos (Amnistía Internacional) ya tienen un dictamen, ya sentenciaron, ya [dijeron que] hubo exceso de fuerza, violación de derechos humanos y asesinatos. ¡Ya sentenciaron!", agregó, argumento que le corresponde a la Fiscalía la investigación del caso.

De esta manera, el vocero de Avanza País reiteró su pedido al Gobierno de otorgar una amnistía a los policías y militares en el contexto de las manifestaciones registradas desde el pasado 7 de diciembre y en donde la Defensoría del Pueblo ha reportado hasta la fecha 60 muertos.

"En el Perú, para poder surgir, necesitamos orden. Si no tenemos políticas de protección a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, yo creo que esto va a seguir siendo tierra de nadie", precisó.

A ello se suma, acotó, el hecho de que "por mucho tiempo" las fuerzas del orden "han venido siendo denigradas y no tienen el apoyo del Estado".

"Y no solo en el tema de las turbas sino también en enfrentar la delincuencia. No están bien equipados, ni bien pagados. Sabemos que los policías trabajan en un turno y luego tienen que trabajar en empresas privadas para poder sobrevivir", puntualizó en Exitosa.

