Balcázar confirma continuación de proceso de compra de aviones F-16 a EE.UU.: "Lo ha hecho el Gobierno anterior"

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José María Balcázar estuvo la mañana de hoy, viernes 20 de marzo, en Exitosa, para dar una entrevista exclusiva a poco más de haber cumplido su primer mes al mando del Poder Ejecutivo y, como era de esperarse, uno de los principales asuntos dentro de su agenda hasta julio de 2026, es la seguridad nacional.

Durante la conversación sostenida con Nicolás Lúcar en el programa "Hablemos Claro", el mandatario del Perú reveló que su gestión continuará con el proceso de compra de aviones F-16 a Estados Unidos, no porque así lo haya decidido su administración, sino porque fue aprobado por su antecesor, José Jerí.

No es prioridad, pero ya está establecido en un convenio

El actual jefe de Estado fue enfático en señalar que la adquisición de las naves para la Fuerza Aérea del Perú (FAP) "no una prioridad" porque hay muchos más importantes que atender en el país.

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