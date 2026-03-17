Escudo Fronterizo Chile-Perú permitirá controlar el contrabando en la zona, afirma alcalde de Arica

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El alcalde subrogante de Arica, Marcelo Cañipa, se pronunció esta mañana en Exitosa sobre el inicio de los trabajos para el reforzamiento del control migratorio en la frontera de Chile y Perú, como parte del "Plan Escudo Fronterizo" que prometió José Antonio Kast durante su última campaña presidencial.

Cabe señalar que, el propio mandatario, acompañado de sus ministros de Estado, llegó ayer lunes 16 de marzo a la Región de Arica y Parinacota para encabezar un Comité de Seguridad y ejecutar las primeras medidas del mencionado plan que busca, entre otros objetivos, la reducción de la inseguridad ciudadana en el país del sur.

Control no afectará el comercio entre Perú y Chile

Las labores dispuestas por el Gobierno de Chile se enfocarían únicamente en materia de seguridad nacional. De acuerdo con lo mencionado desde La Moneda, el plan consiste en la construcción de vallas de 5 metros, zanjas y el uso de drones con reconocimiento facial.

"Nosotros no queremos usar la retroexcavadora para oponernos a un modelo económico, a ideas, queremos usar la retroexcavadora para construir un Chile soberano, ese Chile soberano que ha sido vulnerado por la migración ilegal, por el narcotráfico, por el primer organizado", dijo el mandatario.

Esta medida no afectaría en el comercio legal entre Chile y Perú, según Marcelo Cañipa, alcalde subrogante de Arica, por el contrario, aseveró que los resultados de los trabajos en la frontera permitirá restringir el contrabando en la zona limítrofe, beneficiándose ambos países.

"Nosotros con la ciudad de Tacna históricamente tenemos un comercio regular diario, estamos a 45 minutos de una ciudad de otra, de un comercio totalmente formal. El 99 % de las relaciones comerciales se llevan por las vías regulares, a través de los controles fronterizos regulares tanto peruanos como chilenos, incluso con un control integrado. Entonces, no tiene ni un porcentaje de afectación a las relaciones comerciales", indicó.

🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el alcalde subrogante de Arica, Marcelo Cañipa, indicó que el Escudo Fronterizo Chile-Perú no afectará en lo absoluto al comercio legal entre ambos países. Por el contrario, permitirá que se ejerza un mayor control para evitar el... pic.twitter.com/zesN9uAX1E — Exitosa Noticias (@exitosape) March 17, 2026

¿Qué asegura realizar sus primeros 90 días de gestión?

Tal como lo anunciara durante toda su campaña presidencial, para José Antonio Kast, los primeros 90 días de gestión serán claves para instaurar su hoja de ruta en favor de la población chilena, más precisamente en seguridad, salud y recursos del Estado.

Bajo esta consideración, impulsará el "Plan Cancerbero", una medida que consiste en la aplicación un régimen de aislamiento total para líderes del narcotráfico dentro de centros penitenciarios de máxima seguridad. Además, se evaluará la intervención militar y policial en 18 barrios críticos del país.

Asimismo, reducirá en un 3 % los recursos asignados a cada cartera ministerial y pondrá en marcha el "Plan Cero Espera" para que un grupo de pacientes de los hospitales públicos vayan a las clínicas privadas.

José Antonio Kast inició con el cumplimiento de sus propuestas, en medio de una alta expectativa de la población por la mejora de la seguridad ciudadana.