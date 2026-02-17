Bancada Socialista no respaldará "continuismo": Evalúan apoyar a Edgar Reymundo, según Alex Flores

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La censura contra José Jerí ha abierto un nuevo escenario político en el Congreso, donde las bancadas deben definir a quién respaldarán para la presidencia del Parlamento, cargo que también implica la jefatura del Estado. En este contexto, la Bancada Socialista adelantó que no apoyará ninguna candidatura que represente "continuismo".

En diálogo con Exitosa, el congresista Alex Flores explicó que su grupo parlamentario aún no ha tomado una decisión oficial, pero dejó claro que no respaldarán a quienes fueron parte de la elección de Jerí.

"Entre los cuatro, la verdad es que tampoco hay alguien que pueda garantizarnos lo que quiere el país: que se pueda, inmediatamente, hacer algo frente a la inseguridad ciudadana y garantizar unas elecciones imparciales, limpias y transparentes", señaló.

Flores precisó que tres de los candidatos —María del Carmen Alva, Balcázar y Héctor Acuña— estuvieron involucrados en la elección de Jerí, lo que los coloca en la categoría de "continuismo". En ese sentido, indicó que la única opción distinta sería Edgar Reymundo, aunque subrayó que la decisión final será tomada en consenso dentro de la bancada.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el congresista de la Bancada Socialista, Alex Flores, señaló que su grupo parlamentario no apoyará ninguna propuesta que represente más de lo mismo. Precisó que todavía no han tomado una decisión, aunque a título... pic.twitter.com/zzsvHrIpKy — Exitosa Noticias (@exitosape) February 18, 2026

El antecedente de Reymundo

La eventual candidatura de Reymundo ha generado debate, no solo por su perfil de izquierda moderada, sino también por un episodio ocurrido en 2024, cuando durante una sesión legislativa admitió haber votado "sin saber nada". El hecho, captado por su micrófono abierto, fue ampliamente criticado y se convirtió en un símbolo de improvisación parlamentaria

Pese a ello, Reymundo ha defendido su postulación como una oportunidad para garantizar elecciones transparentes y enfrentar la inseguridad ciudadana.

"Estamos trabajando y trabajaremos en consenso. Buscaremos también a los otros congresistas y bancadas para que puedan apoyarnos y así lograr la victoria", dijo en declaraciones recientes.

La candidatura de Edgar Reymundo no solo genera debate por su perfil político, sino también por su defensa a un proyecto que buscaba otorgar amnistía al expresidente Pedro Castillo y a quienes participaron en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

En su momento, Reymundo respaldó públicamente la iniciativa presentada por Guido Bellido, señalando que era "una propuesta válida dentro del marco parlamentario". Además, cuestionó las "maniobras jurídicas" que cambiaron la figura penal de rebelión por la de conspiración en el proceso contra Castillo, lo que fue interpretado como un intento de "suavizar" las responsabilidades del expresidente.

Un escenario abierto

Flores también dejó abierta la posibilidad de que, si ninguna candidatura prospera este miércoles, se convoque a una nueva ronda con otras propuestas. No obstante, evitó precisar si la Bancada Socialista presentaría un candidato propio en ese escenario.

La postura de la Bancada Socialista refleja la fragmentación del Congreso y la dificultad de construir consensos en medio de la crisis. Aunque Reymundo aparece como la opción menos vinculada al continuismo, su historial parlamentario y la falta de una propuesta clara de los socialistas mantienen la incertidumbre sobre el desenlace.