Jerí censurado: "El Congreso es el que gobernó estos cinco años", afirma Víctor Andrés García Belaúnde

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este martes, el Congreso destituyó al tercer Presidente de la República en los últimos cinco años, José Jerí, tras censurarlo. Ante ello, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde consideró que el Ejecutivo está "endeble" y que el Parlamento está gobernando.

"Las bancadas tenían ministerios", sostuvo García Belaúnde

En entrevista para Exitosa, el excongresista comentó sobre la inestabilidad que ha vivido el Gobierno en los últimos años, remontándose al 2018, cuando PPK renunció antes de ser vacado.

"Hay que recordar que las alianzas que se han hecho para que la señora Boluarte dure casi tres años, más que Vizcarra, que Sagasti, que PPK, más que todos. Gobernó 2 años y 310 días, casi tres años. Ella es la que más ha gobernado, y eso fue por la alianza que tuvo con el Parlamento", argumentó.

Desde su perspectiva, tanto Dina Boluarte como José Jerí, evitaron entrar en conflicto con el Parlamento, por lo que el Poder Legislativo ha sido aun más poderoso que el Ejecutivo, que "está endeble desde hace mucho tiempo".

"Estos cinco años, ha gobernado el Congreso. El presupuesto que se aprobaba era el del Parlamento, no el del Gobierno, con una serie de gastos absurdos y que desfinanciaban el presupuesto", sostuvo García Belaúnde.

José Jerí fue destituido como Presidente este martes 17 por el Congreso.

Según el político de Acción Popular, los últimos gobiernos no han "cuidado las finanzas" del Estado para "no pelearse con el Congreso", de forma que le facultaba proceder como querían.

García Belaúnde sostuvo que el exmandatario interino, José Jerí, "fungía gobernar", pero que, en realidad, "las bancadas tenían ministerios" debido al poder que ejercían sobre los acontecimientos de gran envergadura.

"Lo han sostenido como han podido hasta que vino el escándalo del 'Chifagate', que era tan grande que no podían taparlo. Este señor no ha gobernado totalmente, ha dejado que el Congreso domine y gobierne para él", aseveró.

José Jerí abandonó Palacio de Gobierno

Tras horas de incertidumbre y sin declaraciones inmediatas luego de su censura, el ahora expresidente José Jerí salió finalmente de Palacio de Gobierno cerca de las 7:40 p.m. acompañado de sus ministros.

En la entrada hacia la Plaza de Armas, Jerí se despidió con un gesto estilo militar manteniendo una expresión tranquila en su rostro.

El exmandatario también dirigió la mirada directamente hacia las cámaras de prensa, que se encontraban apostadas en los alrededores del Palacio, aunque impedidas de acercarse demasiado por el cerco de seguridad instalado en la entrada. En los exteriores, simpatizantes que aguardaban en la zona lo despidieron con aplausos y arengas.