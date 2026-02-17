José Jerí compartió 'lonche' con ministros antes de abandonar Palacio: "Las fiestas que nos faltaron"

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Pocas horas después de ser censurado por el Congreso, el expresidente José Jerí protagonizó una última reunión con sus ministros en los interiores de Palacio de Gobierno. Imágenes filtradas revelaron que, lejos de la tensión política, el ambiente fue de aparente tranquilidad, con bocadillos sobre la mesa y conversaciones distendidas.

Los presentes compartían experiencias personales mientras pasaban las horas previas a la salida de Jerí hacia la Plaza de Armas, donde se despediría con un gesto militar. La reunión fue interpretada como una forma de cerrar filas y acompañar al exmandatario en sus últimos momentos en Palacio.

En medio de la conversación, un comentario llamó la atención. La ministra Lesly Shica, ubicada particularmente cerca de Jerí durante la reunión, se dirigió al titular del Interior, Vicente Tiburcio, con la frase: "Las fiestas que nos faltaron".

El contexto exacto de la expresión no se esclareció, pero generó especulaciones sobre su significado, especialmente por la cercanía ya conocida que Shica muestra con Jerí, tanto ahora en la reunión como en su despedida pública.

#OJO Imágenes de la despedida de Jerí al interior de palacio de gobierno junto a sus ministros. Hasta el final se le ve a Jerí cerca de Lesly Shica, su ministra y escudera desde que asumió la presidencia. Se le escucha decir a Shica: "Las fiestas que nos faltaron". — Sergio Sanabria (@sergiosanabria4) February 18, 2026

La salida de Palacio

Tras el encuentro, Jerí salió acompañado de sus ministros hacia la entrada de Palacio, donde saludó con gesto militar y abordó una camioneta de lunas polarizadas que lo trasladó hacia su domicilio. En los exteriores, simpatizantes lo despidieron con aplausos, mientras la prensa captaba cada detalle desde el cerco de seguridad.

Los ministros, por su parte, se dirigieron a la estación Desamparados para retirarse del lugar, sin ofrecer declaraciones ni convocar a conferencia de prensa. El silencio oficial reforzó la expectativa sobre cómo se moverá el Ejecutivo en las próximas horas.

Ministros se retiraron de Palacio de Gobierno tras reunión con José Jerí



Ministros se retiraron de Palacio de Gobierno tras reunión con José Jerí — Canal N (@canalN_) February 18, 2026

Votaciones en el Congreso

La censura contra Jerí abrió un escenario de sucesión presidencial aún incierto. Las bancadas tuvieron plazo hasta las seis de la tarde de este martes para definir candidatos a la presidencia del Congreso, cargo que determinará quién asumirá la jefatura del Estado.

Entre los nombres en disputa figuran María del Carmen Alva, Héctor Acuña y Edgar Reymundo, mientras que la Bancada Socialista ha adelantado que no respaldará opciones vinculadas al "continuismo".

El lonche compartido en Palacio se convierte en una imagen simbólica del cierre de ciclo de Jerí. El ambiente relajado y el comentario de Shica contrastan con la tensión política que rodea su destitución, mostrando un intento de normalizar la despedida.

Sin embargo, la falta de pronunciamiento oficial mantiene abiertas las interrogantes sobre el rumbo inmediato del Ejecutivo y el rol que Jerí asumirá al reincorporarse como congresista.