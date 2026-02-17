Armando Massé lideraría la lucha contra la inseguridad: "Me sumaría como presidente de la FF.AA."

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, el candidato presidencial del Partido Democrático Federal, Armando Massé, aseguró que de llegar al poder reunirá a los mejores elementos de las Fuerzas Armadas y con la Defensoría del Pueblo aplicaría "mano dura" contra los hechos delictivos.

Reunir a los mejores elementos de las FF.AA.

De llegar a la Presidencia, el candidato Massé precisa que entre sus primeras acciones sería atacar a la inseguridad ciudadana. Para ello, concentraría a los mejores elementos de la PNP, la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra y del Ejército para que junto al presidente se dediquen a "terminar con el sicariato y la extorsión", precisa.

Indicó que también sumaría al equipo al Defensor del Pueblo para evitar que existen "excesos en la mano dura" y se de un equilibrio entre la fuerza contra el crimen y la garantía del respeto a los derechos humanos.

Massé indicó que la mano dura se traduciría en trabajo realizado por los criminales internos al interior de los penales. Así, indica que estos deberán de trabajar para el Estado con el fin de realizar obras públicas. "31 soles cuesta cada preso en el Perú", indicó.

"Esa persona que ha delinquido tiene que pagar por su comida, por su mantenimiento y pagar para que el hijo que ha dejado en abandono tenga una educación, alimentación ¿Por qué le vamos a dar la gollería de vivir a sus anchas?", precisó.

Apuesta por autonomía del Estado

La propuesta de Massé es buscar el federalismo en el Perú, modelo que buscaría que cada región del país cuente con "verdadera autonomía" con propia policía, autoridades y otras medidas.

Massé resalta la realidad peruana en donde Lima ha sido la única región concentrada debido al modelo centralista que no ha permitido el correcto desarrollo de todas las regiones del país.