¡Golpe celeste!: Sporting Cristal marca el empate ante 2 de Mayo en Paraguay

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La noche del martes en 2 de Mayo no fue fácil para el conjunto peruano. A pesar de ello, Sporting Cristal se adelantó en el marcador con un gol de penal ejecutado por su capitán Yoshimar Yotún, mientras jugaba fuera de casa por la Copa Libertadores 2026. Esta anotación le dio al equipo rimense la ventaja en un duelo que prometía ser trabado desde el inicio.

El partido, válido por la ida de la Fase 2 del torneo continental, se llevó a cabo en el estadio Río Parapití, ubicado en Pedro Juan Caballero, Paraguay. El primer tiempo fue de mucho roce y pocas ocasiones claras, con Cristal intentando dominar la posesión del balón y buscar espacios a través de combinaciones en el mediocampo.

Penal y ventaja clave

La jugada que cambió el rumbo del partido llegó sobre los 60 minutos, cuando una falta dentro del área del equipo paraguayo favoreció a los peruanos. El árbitro no dudó y señaló el penal para Cristal. Con calma y experiencia, Yotún asumió la responsabilidad y colocó el balón en el fondo del arco, superando la estirada del portero rival. Fue un momento que mostroó liderazgo y temple en una cancha complicada.

Antes del gol, el partido no había tenido tantas oportunidades claras, aunque el equipo peruano había conseguido acercarse al área rival con algunos intentos desde fuera del área. La diferencia llegó gracias a la concentración desde el punto penal y a la jerarquía del capitán celeste.

Reto para la vuelta en Lima

Cuando el triunfo parecía quedarse en Paraguay, 2 de Mayo dejó escapar la ventaja en los minutos finales ante Sporting Cristal por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. A los 87', Martín Távara lanzó un balón al área que sorprendió al arquero y a la defensa local, y terminó convirtiéndose en el 2-2 definitivo. El tanto cayó como un golpe inesperado para el cuadro paraguayo, que ya saboreaba la victoria en su estadio. El empate cambió el panorama de la llave y dejó todo abierto de cara a la revancha.

Con la igualdad, la serie se traslada a Lima sin un favorito claro. Sporting Cristal afrontará el duelo de vuelta con el respaldo de su hinchada y la confianza de haber rescatado un resultado clave fuera de casa. El partido decisivo se jugará el martes 24 de febrero a las 19:30 en el Estadio Alberto Gallardo, donde el equipo dirigido por Paulo Autuori buscará sellar su clasificación a la última ronda previa antes de la fase de grupos.