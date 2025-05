Boluarte no saldrá del Perú tras culminar su mandato, asegura su abogado: "No solo es Dina, sino digna"

El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, descartó que su patrocinada vaya a viajar al extranjero tras culminar su mandato presidencial en julio de 2026, utilizando una frase bastante peculiar ante los medios.

Durante una conferencia de prensa, el abogado de Dina Boluarte fue consultado respecto a la posibilidad de que la jefa de Estado abandone el país una vez concluya su gestión como presidenta de la República. En respuesta, Portugal soltó una llamativa frase, asegurando que su defendida se quedaría en el Perú al ser una persona "digna".

"La presidenta no solamente es Dina, sino es digna, y como digna va a quedarse en el país", señaló el letrado.

En otro momento, Portugal manifestó que, desde su posición, consideran el comportamiento institucional de la fiscal Delia Espinoza como "desafiante e irresponsable con la verdad". Asimismo, anunció que procederán a denunciarla ante el Congreso y la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Finalmente, el letrado advirtió al médico Mario Cabani, recordándole que si bien cuenta con una autorización médica para declarar, esta es exclusivamente para hacerlo frente a la fiscal.

"Cuidado, Mario Cabani. La autorización médica es para que declares ante la fiscal que además ya declaraste. Podemos disentir de la resolución, pero la respetamos. Así que te estamos haciendo recordar que esa autorización no es para que vayas a declarar a tus anchas ante la Comisión de Fiscalización , ante los medios de comunicación o en el lugar que tú decidas, sino en el lugar que ha decidido el juez", recalcó.

"Este acto realizado por la presidenta de la República y por el médico Mario Cabani fue un acto médico gratuito, fue gratuito. Mario Cabani a la señora presidenta: 'Presidenta de la República, no me ofenda, para mí es un prestigio, tanto personal como institucional, que mi clínica la intervenga, no tiene porque asumir ningún costo", acotó.