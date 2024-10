CAL sobre paralizaciones por efectos de la ley de crimen organizado: "Si esto no cambia, el Gobierno puede caer"

El decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, se refirió a la situación de la delincuencia e inviabilidad por la que pasa el país, de la cual responsabilizó al Gobierno y al Congreso por sus decisiones. Recalcó que, desde su perspectiva, de no cambiar esta situación, el Gobierno podría caer.

El letrado recalcó que la situación es complicada para los fueros estatales, puntualizando que la situación de gobernabilidad es paupérrima y que, de no cambiar, podría llevar a peores circunstancias.