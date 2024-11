Canciller descarta represión a manifestantes durante APEC: "El tema de seguridad no tiene nada que ver"

El canciller Elmer Schialer sobre paro nacional durante foro APEC: "El tema de seguridad no tiene nada que ver con represión [...] No hubo cumbre APEC donde no haya habido manifestaciones pacíficas"



