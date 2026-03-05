José Jerí volvió al Congreso: Expresidente fue visto en el Pleno tras ser censurado

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego de algunas semanas de ser censurado por sus polémica reuniones clandestinas con empresarios chinos, José Jerí reapareció en el Congreso de la República minutos antes de que se llevara a cabo una nueva sesión del Pleno.

A través de diversos videos en redes sociales, se observa al expresidente de la República saludando al titular de la Mesa Directiva, Fernando Rospigliosi con quien incluso intercambió algunas palabras.

Como se recuerda, José Jerí fue censurado por mayoría de votos del Congreso, pero el parlamentario de Fuerza Popular se opuso en todo momento a esta decisión. A eso se le suma que todos los integrantes de la bancada naranja votaron en contra ya que en todo momento le mostraron su apoyo.

Ahora, el integrante de Somos Perú se sumó al Pleno este jueves 5 de marzo en el inicio de la segunda legislatura del Periodo Anual de Sesiones 2025-2026. Lejos de Palacio, el exjefe de Estado deberá retomar sus labores parlamentarias hasta el 28 de julio del presente año donde culminará su periodo.

Se pronuncia en medio de crisis por lluvias

Anteriormente, Jerí Oré ya había regresado a sus labores como padre de la patria durante la crisis climática que se viene dando en el norte del país. Antes de ello, el exmandatario se había reunido con los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Autoridad Nacional del Agua (SINATRANA) durante su semana de representación.

Luego de ello, el parlamentario fue visto en el Centro Nacional de Predicción Meteorológica monitoreando las zonas donde las lluvias han generado mayor impacto en la región de Piura.

Según explicó a través de sus redes sociales, SENAMHI viene cumpliendo con su labor de prevención para así evitar mayores desastres durante estos primeros meses del año donde cientos de personas se ven afectadas por las crecidas de los ríos y otros embates de la naturaleza.

"En medio de las intensas lluvias, crecidas de ríos y eventos extremos que vienen afectando diversas regiones del Perú, el SENAMHI cumple una función esencial: monitorear permanentemente las condiciones meteorológicas e hidrológicas, emitir alertas tempranas y brindar información técnica que permita a las autoridades actuar con anticipación", indicó.

