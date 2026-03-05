Congreso: Presidente del Parlamento instala la segunda legislatura del Período Anual de Sesiones 2025-2026

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), instaló la segunda legislatura ordinaria del Período Anual de Sesiones 2025-2026, la cual culminará el próximo 15 de junio del presente año.

El acto oficial que dio inició a la última etapa de labor parlamentaria del quinquenio comenzó pasada las 10:00 de hoy, jueves 5 de marzo, con la sesión del Pleno que contó con la presencia de más de 60 legisladores.

#CongresoInforma I De conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Reglamento del Congreso, el presidente encargado del Congreso, @Frospigliosi, declaró instalada la segunda legislatura ordinaria del Periodo Anual de Sesiones 2025-2026. #FirmezaYSeguridad 🇵🇪 pic.twitter.com/8mMHkXdXo8 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) March 5, 2026

Legislatura instaurada

El titular del Legislativo empezó la jornada ordenando dar lectura al artículo 49 del Reglamento del Congreso sobre los periodos ordinarios de sesiones, en el que se señala que la segunda legislatura inicia el 1 de marzo y termina el 15 de junio.

Una vez instala oficialmente el período de trabajo, la representación nacional rindió un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de la excongresista Lucinda Vásquez Vela, quien perdiera la vida tras luchar contra una enfermedad, el pasado 21 de febrero.

Una vez comenzada la sesión plenaria se abordaron dos puntos de agenda: se tomó juramento a Raúl Espíritu Cavero como parlamentario accesitario de la recordada legisladora y también puso a debate la moción de orden del día que propone citar al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, por el desabastecimiento de GNV.

En ese sentido, aprobaron convocar al funcionario de gobierno al Hemiciclo para las 4:00 p. m. de hoy, a fin de que informe las medidas que se vienen adoptando frente al siniestro ocurrido en el gasoducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), en la región Cusco.

Sesión de investidura será el 18 de marzo

Tras una reunión sostenida este lunes 2 de marzo entre el presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), y la primera ministra, Denisse Miralles, finalmente quedó confirmada la fecha de la presentación de la Política General del Estado, la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de marzo.

"El Gobierno reafirma su firme voluntad de diálogo y coordinación con el Congreso de la República. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que el próximo 18 de marzo se realizará la presentación del Gabinete Ministerial ante el Parlamento, en el marco del proceso constitucional para la solicitud del voto de confianza", señaló la PCM en sus redes sociales.

Según el artículo 82 del Reglamento del Congreso, el Ejecutivo logrará el voto de confianza con el respaldo del 50 % más uno de congresistas asistentes al Pleno del Parlamento. No obstante, de no recibir el voto de investidura, el Gabinete Ministerial entra nuevamente en "crisis", obligando al presidente Balcázar a nombrar uno nuevo.

En el inicio de la segunda legislatura, el Congreso tendrá este trascendental debate en los próximos días, mientras primero escuchará los descargos del titular del MINEM por la escasez del gas natural en el país.