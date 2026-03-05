Daniel Urresti responde a familia de Hugo Bustíos: "La verdad no va a cambiar, yo soy inocente"

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Sharmelí Bustíos, la hija del periodista Hugo Bustíos, quien fue asesinado por el Ejército del Perú en 1988, brindó declaraciones luego de la excarcelación de Daniel Urresti, señalado por el Poder Judicial como uno de los responsables de este delito. Bustios criticó esta decisión del sistema de justicia peruano.

"En este país matan a un periodista y no pasa nada. A Daniel Urresti no lo denunció mi madre. Fue un compañero de armas suyo quien pronunció su nombre y dijo que Daniel Urresti estaba implicado en el asesinato de mi padre. Esto se ratifica con el testimonio de otra de las testigos principales y con otras pruebas que se han presentado. Entonces, ¿Qué más?", indicó en declaraciones para teleSUR.

El candidato Daniel Urresti estuvo en prisión por 3 años por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. Al respecto, el exministro del Interior se refirió a lo dicho por la hija de Hugo Bustíos, dada la decisión del Tribunal Constitucional por dejarlo en libertad.

"Ellos pueden ir a reclamar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), pero la verdad no va a cambiar, yo soy inocente. Jamás participé, han tenido que cambiar los hechos, torcer los hechos, para poder sentenciarme a mí. Yo directamente no tengo que decirles nada, la familia Bustíos, desde su dolor, le cree a sus abogados. El día que ellos estén más tranquilos, se darán cuenta que sus abogados los han conducido por caminos que no debían recorrer", declaró el candidato de Podemos Perú a Exitosa durante la presentación de su plan de seguridad ciudadana

El discurso de Daniel Urresti tras salir de prisión

El exministro del Interior, Daniel Urresti, reapareció en el local de Podemos Perú, en el Paseo Colón, tras ser liberado por decisión del Tribunal Constitucional. En su discurso, reafirma su lealtad al partido y anuncia su compromiso de asumir el Ministerio del Interior si Pepe Luna gana la presidencia

Además, El político y militar en retiro, criticó la sentencia que lo tuvo tres años preso, manifestando que los jueces prefirieron poner por encima las ideologías y la política que la justicia.

"La verdad te hará libre y en mi caso ha sido así, la verdad me ha hecho libre, lamentablemente con una sentencia, que tal vez es la más vergonzosa en las últimas décadas. Unos jueces que prefirieron antes que la justicia poner por delante la ideologías y la política, me condenaron a 12 años de prisión, pero la verdad estaba de mi lado", manifestó.

Daniel Belizario Urresti Elera recuperó su libertad el pasado martes 3 de marzo luego que el Tribunal Constitucional (TC) anulará la sentencia impuesta por el Poder Judicial (PJ) por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.