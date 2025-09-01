Canciller sobre posición del Gobierno respecto a la CIDH: Sus decisiones no se condicen con la realidad del Perú

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El actual gobierno, liderado por la presidenta Dina Boluarte, ha criticado en diversas ocasiones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la comisión. Durante la solicitud del voto de confianza del premier Eduardo Arana al Congreso, se mencionó que el Ejecutivo evaluará el retiro del Perú. Ante ello, el canciller Elmer Schialer explicó las decisiones judiciales del organismo internacional no se condicen con la realidad del Perú.

Gobierno evalua salida del Perú de la CIDH

En entrevista con Punto Final, el ministro de Relaciones Exteriores dio a conocer que el Ejecutivo a instituido un grupo que está evaluando toda la documentación y razones de fondo como parte de la evaluación de la permanencia del Perú en la CIDH.

"Es porque no está funcionando bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (...) no están funcionando bien. (...) Las decisiones judiciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como aquellas sugerencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se condicen con la realidad del Perú", comentó.

Señaló que desde 1999, con el anuncio de salida de la CIDH por parte del entonces presidente Alberto Fujimori, se está viendo que la organización no responde a lo que debería ser.

"Hemos venido haciendo grandes esfuerzos desde antes, desde hace muchos años antes, para cambiar las cosas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. [Ahora se quiere lograr] que sean un poco más comprensivos que sea un poco más integral", explicó.

Schialer finalizó asegurando que el Perú estaría mejor si el organismo internacional tuvieran decisiones más objetivas con todo el sistema y manifestó que hay más paises de acuerdo con esta posición.

Gabinete dividido por evaluación de salida de la CIDH

Pese a que la propia mandataria, el presidente del Consejo de Ministros y hasta el canciller han manifestado estar a favor de la salida del Perú de la Corte Interamerican de Derechos Humanos y la Comisión IDH, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, manifestó estar en contra de la salida del Perú.

"Esa es una posibilidad que se está evaluando, pero no hay nada definido. Hay ministros que están a favor y otros en contra. Yo soy de las personas que creen que no es conveniente separarnos de la corte, pero hay ministros que sí creen. Al final el Ejecutivo tomará su decisión", dijo a Canal N.

Angel Manero, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, dijo que "no hay preocupación" por el regreso de Juan José Santiváñez al gabinete. Además, indicó que está en contra del retiro del Perú de la Corte IDH



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/KdOydfkxWZ — Canal N (@canalN_) August 25, 2025

Es en este contexto que el canciller Elmer Schialer consideró que las decisiones de la CIDH no se condicen con la realidad del Perú y por ello se ha creado un grupo que está estudiando documentación para evaluar la permanencia de nuestro país en el organismo internacional.