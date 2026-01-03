Pedro Castillo arremete contra Donald Trump tras captura de Nicolás Maduro: "Sólo busca apropiarse ilegalmente del petróleo"

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 03/01/2026
Luego del ataque militar a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, diversos jefes de Estado de la región alzaron su voz de protesta contra lo que consideraron como un atentado a la soberanía venezolana. Uno de los que se sumó a estas protestas fue el expresidente Pedro Castillo quien se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo.
Pedro Castillo arremete contra Donald Trump y EE.UU.
El otrora mandatario utilizó sus redes sociales para publicar un extenso mensaje condenando lo ocurrido en las últimas horas en la ciudad de Caracas. De acuerdo a su parecer, lamenta que un sector de la clase política peruana, especialmente la derecha extrema, celebre el accionar norteamericana contra una nación de Sudamérica.
"La derecha peruana, y la de América Latina, subordinados al imperialismo norteamericano, celebrarán, seguro, la invasión del gobierno ultraderechista de Donald Trump, contra el gobierno y el pueblo venezolano", indicó.
Seguidamente, Castillo Terrones dejó en claro que las verdaderas intenciones de Donald Trump no es liberar a Venezuela del régimen de Nicolás Maduro, sino que sus intereses están puestos en apoderarse de las importante reservas de petróleo con las que cuenta dicho país.
"La invasión imperialista del gobierno de Trump, inhumana y genocida, que sólo busca apropiarse ilegalmente del petróleo venezolano, no ayudará a sus operadores y defensores en Perú que, ahora, intentan continuar gobernando nuestro país bajo la tutela yanqui, para seguir saqueando nuestras riquezas naturales y sometiendo a la instituciones tutelares de nuestra patria en contra de la Voluntad de todos los pueblos y naciones de nuestra maravillosa, plural y productiva tierra", agregó.
Expresa su solidaridad con Venezuela
Para terminar, el exlíder de Perú Libre exigió que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores sean liberados de inmediato ya que su captura demuestra un irrespeto a los derechos humanos de ambos.
"¡Nuestra más profunda solidaridad con el pueblo venezolano y con su gobierno! ¡Exigimos respeto a los derechos humanos de su presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y a los de su señora esposa, Cilia Flores!", finalizó.
