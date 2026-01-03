Pedro Castillo arremete contra Donald Trump tras captura de Nicolás Maduro: "Sólo busca apropiarse ilegalmente del petróleo"

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego del ataque militar a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, diversos jefes de Estado de la región alzaron su voz de protesta contra lo que consideraron como un atentado a la soberanía venezolana. Uno de los que se sumó a estas protestas fue el expresidente Pedro Castillo quien se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo.

Pedro Castillo arremete contra Donald Trump y EE.UU.

El otrora mandatario utilizó sus redes sociales para publicar un extenso mensaje condenando lo ocurrido en las últimas horas en la ciudad de Caracas. De acuerdo a su parecer, lamenta que un sector de la clase política peruana, especialmente la derecha extrema, celebre el accionar norteamericana contra una nación de Sudamérica.

"La derecha peruana, y la de América Latina, subordinados al imperialismo norteamericano, celebrarán, seguro, la invasión del gobierno ultraderechista de Donald Trump, contra el gobierno y el pueblo venezolano", indicó.

Seguidamente, Castillo Terrones dejó en claro que las verdaderas intenciones de Donald Trump no es liberar a Venezuela del régimen de Nicolás Maduro, sino que sus intereses están puestos en apoderarse de las importante reservas de petróleo con las que cuenta dicho país.

La derecha peruana, y la de América Latina, subordinados al imperialismo norteamericano, celebrarán, seguro, la invasión del gobierno ultraderechista de Donald Trump, contra el gobierno y el pueblo venezolano.



Unos, los de aquí, la derecha y el fujimorismo, porque creen que... — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) January 3, 2026

"La invasión imperialista del gobierno de Trump, inhumana y genocida, que sólo busca apropiarse ilegalmente del petróleo venezolano, no ayudará a sus operadores y defensores en Perú que, ahora, intentan continuar gobernando nuestro país bajo la tutela yanqui, para seguir saqueando nuestras riquezas naturales y sometiendo a la instituciones tutelares de nuestra patria en contra de la Voluntad de todos los pueblos y naciones de nuestra maravillosa, plural y productiva tierra", agregó.

Expresa su solidaridad con Venezuela

Para terminar, el exlíder de Perú Libre exigió que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores sean liberados de inmediato ya que su captura demuestra un irrespeto a los derechos humanos de ambos.

"¡Nuestra más profunda solidaridad con el pueblo venezolano y con su gobierno! ¡Exigimos respeto a los derechos humanos de su presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y a los de su señora esposa, Cilia Flores!", finalizó.

En resumen, Pedro Castillo se pronunció luego del ataque de Estados Unidos a Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. El exmandatario condenó el hecho asegurando que las verdaderas intenciones de los norteamericanos es apoderarse de las enormes reservas de petróleo ubicadas en territorio venezolano.