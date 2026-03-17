Ministro de Energía y Minas anuncia "financiamiento momentáneo" para Petroperú por más de S/ 500 millones

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, anunció que el Gobierno financiará momentáneamente Petroperú con más de 500 millones de soles y reafirmó que la empresa estatal no será privatizada.

Descartó privatización

El titular del Minem sostuvo una reunión con el Secretario General del Sindicato de Petroperú, José Luis Saavedra Távara, en el que se aseguró el fortalecimiento de la empresa estatal y tras ello, brindaron una conferencia de prensa para revelar algunos alcances de los dialogado.

"Petroperú tiene una deuda muy grande, el peligro sobre el país es también muy grande, si esta deuda se escapa de control, como ya muchos están negociando deudas con financieras que están apretando a Petroperú y al Gobierno. (...) No es como una inyección de aportes, es como un financiamiento momentáneo mientras se recuperan créditos y se busca financiamiento exterior", señaló.

Asimismo aprovechó para descartar una futura privatización con las medidas que el Gobierno está adoptando para la empresa estatal y explicó que lo que están haciendo es restructurar la empresa: "El objetivo no es privatizar, privatizar sería poner en venta a Petroperú y no está en venta. Está asegurado el patrimonio de Petroperú en nombre del Estado".

Sumado a ello, detalló que el objetivo principal de la reestructuración es identificar todos los problemas financieros, operativos y económicos de Petroperú, pues lo que buscan es devolver la capacidad operativa y financiera.

Reducción de gasolina

Respecto a la reducción de gasolina por parte de Petroperú y el alza en el precio de este combustible, sumado al desabastecimiento que se ha registrado en algunos grifos, el titular del Minem respondió:

"Estamos heredando nosotros una serie de problemas pero estamos trabajando para resolverlo. Uno de estos temas es el que planteaste, no se trata de darle más dinero a Petroperú como se ha venido haciendo y ninguna acción de consecuencia, se está dando este dinero pero también se está trabajando para la reestructuración", expresó.

Adelantó, además, que en los próximos meses se registrará una serie de acciones con el fin de fortalecer la empresa, principalmente enfocados al tema económico. Aseveró que el problema que afronta Petroperú también es del Estado, debido a que pueden haber reclamos internacionales por deuda.

"Existe un problema logístico, en este momento en el GLP se ha concentrado toda la operación en Pisco, ya se debería estar despachando Z Gas pero el oleaje no ha dejado descargar más GLP. Hemos tenido esa mala suerte de tener el oleaje, además que en el precio influye totalmente la guerra con Estados Unidos con Irán, es un hecho mundial y todo el país lo sabe", informó.

Es por ello, que el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, anunció un financiamiento temporal de más de 500 mil soles para Petroperú.