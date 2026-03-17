Incendio en vivienda de Asoc. Villa El Triunfo del distrito de Ciudad Nueva genera rápida respuesta de los vecinos del sector

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los vecinos del comité 2 del distrito de Ciudad Nueva y de la Asociación Villa El Triunfo perteneciente a la misma circunscripción, fueron los primeros en reaccionar cuando de la vivienda de la Mz. 339 Lt. 7 del sector, empezaron a salir grandes cantidades de humo por un incendio que se había producido al interior.

Fue alrededor del mediodía que unos repartidores de agua embotellada y vecinos que empezaban a transitar cerca se percataron de que había fuego al interior del primer piso de la vivienda de dos pisos, color azul, pues de las puertas metálicas se escapaba el humo y olor a quemado.

Al no haber presencia de adultos al interior, fueron vecinos los que efectuaron el rescate de dos menores de 10 y 6 años que se encontraban en el segundo piso de la casa y que fueron trasladados por el techo a la vivienda contigua. Fue en esos momentos que se hizo el llamado a los bomberos de Ciudad Nueva, cuya base se encuentra a solo 100 metros de la vivienda, los cuales no respondieron. El mismo llamado se hizo a las compañías N°98 Oscar Lince de Alto de la Alianza y N° 24 del cercado de Tacna, las que llegarían una hora tarde.

En el punto los vecinos, provistos de baldes, bateas, mangueras y prensas mojadas, hicieron lo posible para abrir la puerta metálica de la vivienda y extinguir el fuego, que aparentemente se habría iniciado en el almacén de frutas y donde se encontraba el auto nuevo, que la familia había adquirido.

A la llegada de los bomberos, alrededor de las 13:35 horas, gran parte del fuego felizmente se había extinguido. En el garaje se encontraban cajas con frutas, el vehículo de placa Z8K-367, perteneciente a Milton Bernardo Quispe Quispe, con los faros derretidos y las ventanas rotas, además de tener las llantas ponchadas debido a que el calor las había dejado inservibles.

Efectivos policiales en la zona iniciaron diligencias y cercaron la vivienda con cinta de seguridad. De la vivienda los vecinos lograron extraer unos pocos enseres antes de que se quemaran, como sillas, sillones modulares, cajas de madera para frutas y dos balones de gas, uno casi intacto y el otro afectado por el incendio. Todos los bienes pertenecían a una pareja de comerciantes que labora en el mercado Grau.

Los vecinos permanecieron en la vivienda minutos después de controlarse el incendio, alrededor de las 15:00 horas. En el lugar los vecinos lamentaron la demora de llegada de los bomberos, pero criticaron fuertemente la ausencia de la compañía de Ciudad Nueva, donde ninguna persona les atendió. Minutos más tarde llegaría personal del serenazgo distrital y de Gestión de Riesgos y Desastres.