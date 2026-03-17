José Balcázar toma juramento al nuevo Gabinete Ministerial: Conoce AQUÍ a los nuevos ministros

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El gobierno de José María Balcázar inició el juramento de su Gabinete Ministerial durante la tarde de este martes 17 de marzo. Como primer cambio, Luis Arroyo Sánchez. es el nuevo presidente del Consejo de Ministros tras la renuncia de Denisse Miralles.

Minuto a minuto del nuevo Gabinete Ministerial

Alrededor de las 15:25 de la tarde de este martes, el gobierno de José María Balcázar inició la toma de juramentación del nuevo Gabinete Ministerial que ahora está encabezado por el premier Luis Arroyo Sánchez.

16:08: Ratifican a Lily Vásquez Dávila como ministra de Desarrollo e Inclusión Social .

como ministra de . 16:06: Ratifican a Fátima Altabás Kajatt como ministra de Cultura del gobierno de José María Balcázar.

como del gobierno de José María Balcázar. 16:04: Ratifican a Nelly Paredes del Castillo como ministra del Ambiente

como 16:02: Edith Pariona Valer juramenta como nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tras la salida de Gloria Trelles.

Valer juramenta como nueva ministra de la tras la salida de Gloria Trelles. 16:00: Ratifican a Wilder Sifuentes Quilcate como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Ejecutivo.

como ministro de del Ejecutivo. 15:57: Ratifican a Aldo Prieto como ministro de Transportes y Comunicaciones.

como ministro de Transportes y Comunicaciones. 15:55: Ratifican a Ángelo Alfaro Lombardi como ministro de Energía y Minas.

como ministro de 15:53 Ratifican a José Reyes Llanos como ministro de Comercio Exterior del gobierno de José María Balcázar.

como ministro de del gobierno de José María Balcázar. 15:51: Ratifican a Cesar Quispe Luján como ministro de Producción. Repite la cartera tras su juramentación en octubre del 2025.

como ministro de Repite la cartera tras su juramentación en octubre del 2025. 15:49: Ratifican a Oscar Fernández Cáceres como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo del gobierno de José María Balcázar.

como del gobierno de José María Balcázar. 15:47: Ratifican a Felipe Meza Millán como ministro de Desarrollo y Riego del Ejecutivo.

como ministro de del Ejecutivo. 15:44: Ratifican a Juan Velasco Guerrero como ministro de Salud quien ocupa el cargo desde el pasado 11 de marzo.

como quien ocupa el cargo desde el pasado 11 de marzo. 15: 42: María Cuadros Espinoza juramenta como nueva ministra de Educación del Ejecutivo tras la salida de Erfut Manuel Castillo del cargo.

juramenta como nueva del Ejecutivo tras la salida de del cargo. 15:40: Ratifican a Luis Jiménez Borra como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

como ministro de 15:38: José Zapata Morales juramenta como nuevo ministro de Interior tras la salida de Hugo Begazo.

juramenta como nuevo tras la salida de Hugo Begazo. 15:36: Rodolfo Acuña Namihas juramenta como nuevo ministro de Economía del Gobierno.

juramenta como del Gobierno. 15:33: Carlos Díaz Dañino juramenta como nuevo ministro de Defensa tras la salida de Gerardo López.

juramenta como nuevo tras la salida de Gerardo López. 15:31: Ratifican a Hugo de Zela como ministro de Relaciones Exteriores

Con tan solo tres semanas en el cargo, Denisse Miralles anunció su renuncia irrevocable al cargo como titular de la PCM. Ahora, en su reemplazo entra el exministro de Defensa, Luis Enrique Arroyo Sánchez, quien encabeza un nuevo Gabinete Ministerial con amplias ratificaciones y la entrada de cinco nuevo ministros.