Carlos Díaz Dañino: Perfil del nuevo ministro de Defensa tras la asunción de Luis Arroyo como premier

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gabinete liderado por el premier Luis Arroyo Sánchez se estrenó con cambios clave en el sector Defensa. Tras el traslado de Arroyo a la Presidencia del Consejo de Ministros, el presidente José María Balcázar tomó juramento a Carlos Alberto Francisco Díaz Dañino como nuevo ministro de Defensa.

Su perfil combina trayectoria militar y experiencia en gestión administrativa, lo que lo convierte en una figura con credenciales técnicas y políticas para asumir el cargo en un momento de alta exigencia institucional.

Trayectoria militar y académica

Díaz Dañino es general de brigada en retiro del Ejército del Perú y licenciado en Ciencias Militares por la Escuela Militar de Chorrillos. Complementó su formación con una segunda especialidad en Gestión y Dirección de Empresas, además de un doctorado en Gestión y Desarrollo con mención en Dirección de Empresas.

Su preparación académica incluye maestrías en Administración (Universidad Inca Garcilaso de la Vega), Geopolítica (Instituto Científico y Tecnológico del Ejército) y Desarrollo y Defensa Nacional (Centro de Altos Estudios Nacionales).

🔴🔵 🚨 #LOÚLTIMO | Tras quedar vacante la cartera de Defensa, Carlos Alberto Francisco Díaz Dañino, juró ante el presidente José María Balcázar como nuevo titular del MINDEF.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/t1AWCZ9Bt0 — Exitosa Noticias (@exitosape) March 17, 2026

Durante su carrera castrense, ocupó cargos estratégicos como jefe de Presupuesto, director de Economía, jefe de Operaciones Logísticas en el VRAEM y director de Abastecimiento de Intendencia del Ejército.

Tras su retiro, se desempeñó como asesor del Comandante General del Ejército en temas económicos, financieros y administrativos, consolidando su perfil como especialista en planeamiento y gestión de recursos.

Gestión en el sector público

En 2022 fue nombrado director general de Planeamiento y Presupuesto en el Ministerio de Defensa, cargo que también ejerció de manera temporal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entre 2023 y 2024 se mantuvo en la dirección general de Planeamiento y Presupuesto del Mindef, antes de pasar al Ministerio del Interior como secretario general, máximo responsable de la gestión administrativa del sector.

En febrero de 2025 asumió funciones en el Gobierno Regional de Áncash como gerente regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Asimismo, trabajó como asesor del Viceministerio de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas, ampliando su experiencia en el manejo de recursos públicos.

Presidente José María Balcázar toma juramento de nuevo ministro de Defensa.

El nuevo ministro de Defensa enfrenta desafíos importantes, como garantizar la operatividad de las Fuerzas Armadas en zonas críticas como el VRAEM, reforzar la gestión presupuestal en un contexto de demandas crecientes de seguridad.

La llegada de Carlos Díaz Dañino al Ministerio de Defensa marca un relevo con continuidad técnica y experiencia administrativa. En el nuevo Gabinete Arroyo, su papel será determinante para garantizar estabilidad en un sector estratégico para el país.