Segundo Montalvo no dará voto de confianza al Gabinete de Denisse Miralles

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el congresista de la bancada de Perú Libre, Segundo Montalvo, reveló que no dará el voto de confianza al Gabinete de Denisse Miralles y reveló las razones de su decisión.

Razones para no dar confianza

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el congresista reveló que aunque aún no tiene conocimiento de la posición de su grupo parlamentario, el legislador adelantó cuál será su voto ante el pedido de la premier y explicó por qué.

"Mi postura a título personal es no darle la confianza. Pero hay un sustento, porque la señora premier (...) ocupó el cargo de ministra de Economía y durante su permanencia ella sacó un Decreto Supremo derogando un artículo de la Ley de Petróleo (...) un decreto de urgencia derogando un artículo de la ley, es algo gravísimo, un decreto de urgencia no puede derogar una ley", explicó como una de sus razones.

Sumado a ello, el congresista no está de acuerdo que en el presupuesto no se haya considerado a los becarios a nivel nacional que son de pobreza y pobreza extrema, por lo que no apoya que continúe en el cargo.

"Nosotros cuestionamos a la señora Miralles, al margen que la haya puesto cualquier partido, porque Perú Libre no está en esta repartija, pero al menos el presidente de la República ha debido considerar que esa señora con un decreto de urgencia ha querido derogar [una ley] y nosotros le hemos dicho que deje sin efecto ese decreto de urgencia", señaló.

Apoyo de Perú Libre a Balcázar

El legislador explicó que Perú Libre presentó como candidato a Balcázar para evitar que se crea que apoyaron a María del Carmen Alva y aseguren que existe el 'fujicerronismo'.

"Presentamos a Balcázar, no con la finalidad de ganar, sino para que no se tergiverse la información, como la votación era secreta si no presentábamos candidatos los medios de comunicación van a decir que Perú Libre apoyó a María del Carmen Alva, entonces esa era nuestra preocupación", relató.

En ese sentido, el congresista Segundo Montalvo reiteró y rechazó que Perú Libre este en la repartija de ministerios del Gobierno de José Balcázar. Además, reconfirmó que no votará por dar la confianza al Gabinete de Denisse Miralles este miércoles 18 de marzo.