Gremios empresariales piden al Congreso otorgar el voto de confianza al Gabinete de Denisse Miralles

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Gremios empresariales se unieron en un comunicado para solicitar al Congreso que otorgue el voto de confianza al Gabinete de Denisse Miralles al señalar que el país requiere estabilidad política y transparencia en el proceso electoral.

Piden priorizar crisis

A través de un comunicado se unieron la Asociación de Exportadores (ADEX), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la Sociedad de Comercio Exterior del Perú - ComexPerú, la Cámara Nacional de Turismo del Perú (CANATUR Perú), Perúcámaras y la Plataforma Nacional de Gremios Mipymes.

En el documento señalar que la premier se presentará junto al gabinete ministerial el miércoles 18 de marzo ante el Pleno del Congreso para exponer el plan de gestión del gobierno y solicitar la confianza. Recordaron que en los últimos años nuestro país ha vivido en un clima de inestabilidad que vulnera la democracia, la institucionalidad y la confianza para atraer inversiones.

A este problema se suma el Fenómeno El Niño Costero que genera graves consecuencias a la población. Asimismo, en menos de 30 días se elegirá una nueva plancha presidencial, senadores y diputados, por lo que es necesario la paz.

Cuestionan constantes cambios

En diálogo con Exitosa, el director de Mypes Unidas, Daniel Hermoza, reveló que están en contra de que no se otorgue la confianza al Gabinete Miralles, por la lentitud en la que los funcionarios asumen sus nuevos cargos.

"Entran nuevo y comienzan a cambiar a los funcionarios y obviamente eso retrasa todo lo que se ha venido trabajando con anterioridad, nosotros tenemos un rol muy activo trabajando con el Ejecutivo y también con el Legislativo para tratar de lograr normas a favor del sector y medidas que solucionen los problemas de falta de crecimiento y sobre todo la mortandad empresarial", detalló.

Asimismo, señaló que están tomando en cuenta la crisis del GNV que, según aseguró, trajo una inflación e inestabilidad. A ello, se le suma la crisis de la delincuencia que no está siendo atacada correctamente debido a que los Gobierno están concentrados en tratar de mantenerse a flote.

"Creemos que el Congreso en estas próximas horas, tiene que tomar con mucha responsabilidad lo que va a decidir. Si es un Gobierno que va a durar 3 meses, realmente días, porque a partir de las elecciones comienza el compas de entrega del poder, lo único que les queda es ordenar lo poco que puedan ordenar para entregar el próximo Gobierno", señaló.

Es en ese sentido que los gremios empresariales exhortaron al Congreso a dar el voto de confianza al Gabinete de Denisse Miralles para garantizar estabilidad, paz y transparencia ante las Elecciones Generales 2026.