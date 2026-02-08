RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
En 6 meses habrá tranquilidad en el país

Candidato de Integridad Democrática amenaza a delincuentes

El candidato presidencial y líder del partido Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, participó de una caminata y dio un ultimátum a los delincuentes

Wolfgang Grozo participó de una caminata
Wolfgang Grozo participó de una caminata (Difusión)

08/02/2026

El candidato presidencial y líder del partido Integridad Democrática, Wolfgang Grozo Costa, dio un ultimátum a los delincuentes que día a día irrumpen la tranquilidad de los peruanos.

"Voy a arrasar con la delincuencia. Ellos son los que tienen que tener miedo, no nosotros. Como gobierno los vamos a derrotar con la inteligencia, que es lo que yo domino. Los buscaremos en sus escondites hasta llegar al último cerro donde se esconden como ratas y lo sacaremos del pescuezo directo a la cárcel", dijo.

Wolfgang Grozo participó de una caminata por los distritos de Independencia y Comas en Lima Norte seguido de una numerosa comitiva de sus simpatizantes; además atendió las dudas de los vecinos con respecto a los problemas que presenta el país.

