"Pedro Castillo debe salir, pero para ser juzgado por hechos de corrupción", afirma Marie Silva

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la candidata a diputada por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Marie Silva, sostuvo que el expresidente Pedro Castillo debería salir de prisión, pero para que se le juzgue por otro delito.

"Castillo debe ser procesado por corrupción"

Si bien Silva sostiene que fue bien aplicada su sentencia de rebelión por el golpe de Estado del 2022, señaló que se le debe condenar por presuntos actos de corrupción ocurridos durante su corto gobierno de poco más de un año.

"Considero que Castillo debe salir de donde está, pero para ser condenado por los hechos presuntamente de corrupción. Porque el tema de conspiración, yo he estado presente, no lo hubo", aseguró.

En ese sentido, señaló que "ha pasado por dos golpes, dos cierres de Congreso": el de Martín Vizcarra y el de Pedro Castillo, por lo que considera que se debe medir a todos los expresidentes "con la misma vara".

"Las personas deben ser juzgadas de acuerdo a los delitos que realmente cometen. Y para mí, Castillo debe ser procesado por los presuntos hechos de corrupción que hubo en su gobierno", reiteró.

De esta forma, considera que se tendría parejo el terreno para poder sancionar a los expresidentes de nuestro país "como corresponde, por corruptos".

"Todos los expresidentes están presos, incluyendo a una señora que no ha sido presidenta, pero que todos sabemos que es quien maneja el Congreso de la República. Luego, ha sido limpiada, no ha sido absuelta", agregó.

Hermano de Pedro Castillo encabeza lista para el Senado en Juntos por el Perú

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 aprobó la inscripción de la lista de candidatos al Senado Nacional del partido Juntos por el Perú (JPP), que lleva en el primer lugar a José Mercedes Castillo Terrones, hermano del expresidente Pedro Castillo.

La decisión marca un giro en la estrategia del partido, que inicialmente había anunciado al propio Pedro Castillo como cabeza de lista, pero cuya candidatura quedó sin efecto tras la condena por conspiración para la rebelión dictada el 27 de noviembre de 2025.

Con el expresidente recluido en el penal de Barbadillo, JPP parece haber optado por mantener la marca política del 'castillismo' a través de su familia, colocando a su hermano como nueva figura visible.