Hugo de Zela agradece a María Corina Machado tras reunión y asegura: "Pueden contar con nuestro fraternal respaldo"

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, compartió un mensaje dirigido a Venezuela tras su reciente reunión con la líder opositora, María Corina Machado. En este pronunciamiento afirmó que el país caribeño cuenta con el respaldo del Perú en su camino para recuperar la democracia, tras la situación que afronta luego de la captura de Nicolás Maduro.

Hugo de Zela resalta encuentro con María Corina

El funcionario, mediante la cuenta oficial de X (antes Twitter) de la Cancillería del Perú resaltó el encuentro que sostuvo con la ganadora del Nobel de la Paz 2025, en Washington D.C., como parte de su agenda oficial en Estados Unidos. Ello, como respuesta a una publicación de la política caribeña en la que expresó su emoción tras dicha reunión.

Machado Parisca escribió en su post: "Querido canciller de Zela, qué emoción poder encontrarnos personalmente, abrazarle y transmitirle el agradecimiento por el respaldo que el pueblo peruano y su gobierno nos han dado en nuestra lucha por la democracia y por la libertad. También, por la acogida a tantos de nuestros conciudadanos que han encontrado en su país refugio y oportunidades".

En tal sentido, la dirigente venezolana añadió que se encuentran decididos "a avanzar cuanto antes en una transición real a la democracia" con la finalidad de que los ciudadanos venezolanos retornen a casa y reconstruyan su nación.

Frente a ello, el canciller agradeció "de manera muy especial" las palabras que emitió María Corina resaltando que "fue un honor y una gran satisfacción" compartir dicho momento con ella en el que se reafirmó el compromiso "con la libertad, la democracia, los derechos humanos y el bienestar del hermano pueblo venezolano".

"En esta etapa tan decisiva pueden contar con nuestro fraternal respaldo para que los ciudadanos de Venezuela recuperen su democracia y pleno desarrollo en libertad y retomen el control de su futuro", se lee en el mensaje del ministro de Estado.

Canciller Hugo de Zela: Querida María Corina, agradezco de manera muy especial tus generosas palabras. Fue un honor y una gran satisfacción compartir un encuentro contigo y reafirmar, desde la amistad y el respeto sincero, nuestro compromiso con la libertad, la democracia, los... https://t.co/vVkuyzpY1z — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) February 7, 2026

Refuerzan alianzas

El pasado jueves 5 de febrero, de Zela y Machado coincidieron en Washington como parte de la agenda del canciller en Estados Unidos, que incluyó reuniones con autoridades locales y organismos multilaterales.

Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la finalidad de fue lograr fortalecer la coordinación regional en materia de democracia, derechos humanos, defensa y seguridad.

Es así que, el canciller Hugo de Zela, se mostró agradecido con María Corina Machado tras sostener un reciente encuentro en Estados Unidos. Además, aseguró que Venezuela puede contar con el respaldo de Perú para recuperar su democracia.