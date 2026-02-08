Luna Gálvez: Comienza el verdadero cambio a favor de las provincias

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

"En el gobierno de Podemos Perú retomaremos la senda del crecimiento y lograremos que el Perú crezca en un 7% y así podremos sacar de la pobreza a más de 10 de millones de peruanos", señaló el candidato presidencial José Luna Gálvez, desde la provincia de Julcán, en La Libertad, y anunció que hoy comenzaba el verdadero cambio en el Perú a favor de las provincias.

"Vamos a crecer al 7%. Así pagaremos la deuda social que tiene el Estado con los peruanos, sobre todo los más pobres", afirmó Luna Gálvez, en diálogo con los medios de la región, tras una multitudinaria marcha por la ciudad.

Además, ratificó que en su gobierno implementará un plan para entregar títulos de propiedad a más de 2 millones y medios de familia que hoy viven en la pobreza, así como la instalación de agua y desagüe.

En otro momento, cuestionó las encuestas que se vienen publicando y denunció que evitan dar las cifras reales para no mostrar el crecimiento de Podemos Perú en la intención de voto popular.

"No crean en las encuestas que se hacen desde Lima. Vamos a arrasar. Esta es la verdadera encuesta, miles de peruanos presentes para escuchar el mensaje de Podemos Perú, pese a la lluvia. Podemos Perú va a gobernar nuestra patria. Hoy somos los candidatos de los cerros, de las lluvias, de los provincias, nada nos detendrá".

Así lo sostuvo Pepe Luna, tras indicar que "Hoy empieza el verdadero cambio que el Perú ha estado esperando por más de 200 años. Nosotros, los provincianos, los que venimos de la sierra, soportando las lluvias, el hambre, nos hemos estado preparando para asumir nuestra responsabilidad histórica".

En su presentación ante miles de personas presentes en la Plaza de Armas de Julcán, el líder de Podemos Perú también subrayó que una de las prioridades de su gobierno será la educación.

Explicó que la educación será él motor del desarrollo y la industrialización del país. En ese sentido, dijo, desde la educación secundaria se formará en especialidades técnicas que el mundo necesita.

"Vamos a industrializar nuestra patria. Tenemos que apostar por la educación", dijo, y anunció la construcción de un colegio técnico para Julcán.