Carlos Bruce: "Dina Boluarte tiene en sus manos una decisión audaz, su renuncia"

En declaraciones para Exitosa, el excongresista y alcalde del distrito de Surco, Carlos Bruce, propuso que la presidenta Dina Boluarte renuncie a su cargo, a fin de que se convoque a nuevas elecciones generales en un menor plazo posible.

"Aquí hay una fórmula que nos aseguraría que las elecciones se hagan en un plazo máximo de ocho a nueve meses. Es una fórmula que está en manos de la presidenta Dina Boluarte", expresó.

Las declaraciones de Carlos Bruce se dan luego de que el Congreso de la República no lograra acordar una fecha para adelantar los comicios. Para el burgomaestre, la eventual renuncia de Dina Boluarte obligaría al titular del Legislativo, José Williams, a convocar a elecciones sin votación previa.

"Si ella ve que el Congreso no es capaz de encontrar un consenso para que esta elección se dé, ella tiene los mecanismos para que las elecciones se den. Si ella renuncia, asume Williams y él está en la obligación de convocar a elecciones", sostuvo.

Carlos Bruce consideró que la dimisión de la mandataria sería una decisión "audaz", pero a la vez necesaria para salir de la actual crisis política.

"[La renuncia] es un mecanismo rápido y concreto, no se necesitan 87 votos. No veo otra [salida] porque el Congreso está que se reúne y no encuentra consensos. El país está en una polarización extrema. Ante esta situación, la presidenta Dina Boluarte tiene en sus manos tomar una decisión audaz", agregó.

Cabe precisar que el pleno del Congreso rechazó ayer 2 de febrero el proyecto de adelanto de elecciones para julio de 2023 y la consulta en referéndum sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente. El resultado de la votación fue de 48 votos a favor de la propuesta, 75 en contra y una abstención.

Para hoy, viernes, se espera que la Comisión de Constitución revise el proyecto de adelanto de elecciones del Poder Ejecutivo, cuya fecha está prevista para octubre de este 2023.

