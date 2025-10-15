Carlos Malaver asegura que se han dejado sentadas las bases para enfrentar a la criminalidad

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El exministro del Interior, Carlos Malaver, en declaraciones a Exitosa aseguró que como parte de su gestión se han dejado sentadas las bases de para enfrentar la criminalidad. Ello, en el marco de una problemática que se agudiza cada vez más y cobra nuevas víctimas.

Las bases para combatir la criminalidad

El exfuncionario del despacho del Interior se pronunció sobre los motivos por los cuales este miércoles 15 de octubre se llevará a cabo una jornada nacional de movilización, que incluye una marcha en Lima y en otros puntos del país.

"Detrás de muchas actividades quizá de repente hay otros hilos, hay otra gente que buscan otros intereses. Ya sabemos quiénes de alguna manera no solo han querido desestabilizar al Gobierno sino también al de ahora", manifestó.

Posteriormente, Malaver fue consultado sobre si considera que el nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio, tendrá un resultado distinto a cuando asumió dicha cartera de Estado durante el anterior mandato de Dina Boluarte. "Es un señor general muy capaz tiene los pergaminos suficientes. No solamente es de investigación criminal sino también es una persona formada en ella", acotó el exministro.

En referencia a su paso como titular del Ministerio del Interior, el exfuncionario subrayó: "(...) Se han dejado sentadas las bases (para enfrentar la criminalidad) y vuelvo a insistir sí hay un plan, el plan se llama Perú Seguro. Tiene los ejes lo único que se le pedía al Congreso y a la ciudadanía era temporalidad y ustedes van a poder apreciar todo el trabajo que se ha realizado".

La reestructuración de la Policía Nacional

Como se mencionaba líneas arriba una de las principales situaciones a las que se enfrenta el país es la ola de extorsión y criminalidad que será una responsabildiad que tendrá que combatir el nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

En tal sentido, el recién juramentado funcionario anunció como primera medida que habrá una reestructuración de la Policía Nacional para recuperar la institución y que se ha dado la orden para formular un proyecto de ley que permita la expulsión de los malos efectivos.

"La policía viene, día a día, limpiando su casa, tenemos que ser más drásticos más duros y necesitamos un régimen disciplinario que esté a la altura para poder hacer ese trabajo que necesitamos", sostuvo a la prensa.

En síntesis, el exministro del Interior, Carlos Malaver, manifestó que durante su gestión se han dejado sentadas las bases para combatir la criminalidad. Además, se pronunció la marcha nacional de este miércoles.