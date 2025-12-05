Google habilita el 'Santa Tracker' por Navidad: Sigue EN VIVO la ruta de Papá Noel por el mundo

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

¡Volvió Santa Tracker! Faltan pocos días para la Navidad y Google lo sabe. El buscador habilitó recientemente en su plataforma interactiva el clásico juego navideño, donde se podrá hacer seguimiento en vivo de la ruta de Papá Noel durante la Nochebuena. Conoce cómo acceder en esta nota.

Juegos navideños para niños y adultos

A lo largo del mes de diciembre, niños y adultos ya podrán vivir una experiencia divertida y relajada para entrar en el calor navideño: conocerán las tradiciones navideñas más relevantes en los países que quieras y podrás acceder a numerosos juegos.

El Santa Tracker de Google presenta juegos de codificación con elfos, juegos de estrategia y lógica que desafiarán tu mente e, incluso, otro donde podrás crear torneos internos en familia mientras esperas la ansiada llegada de Papá Noel.

Entre estos minijuegos está 'Elfo Propulsado', donde recogerás obsequios en tiempo récord, y 'Pelea de bolas de nieve', donde podrás desatar toda tu fuerza y rapidez. Además, el 'Festival del envoltorio' es perfecto para practicar la envoltura de regalos.

Las dinámicas también incluyen diseñar el selfie perfecto para Santa Claus, donden personalizarás tu propio elfo con ropa y accesorios. También podrás crear tu propia pintura de Navidad con decoraciones festivas.

Santa Tracker de Google se habilita cada mes de diciembre para divertir a los usuarios por Navidad.

Pero los villancicos no podían faltar. Google también incluyó un Jam session donde podrás reproducir música clásica navideña mientras te relajas y diviertes con estos tiernos juegos.

Por si fuera poco, también podrás poner a prueba tus conocimientos en un test de geografía, ideal para educar a los más pequeños mientras se divierten en época festiva, así como leer cuentos interactivos con los personajes de Santa y elfos.

Además, como uno de los atractivos principales del Santa Tracker, podrás descubrir infinitas curiosidades sobre cómo celebran la Navidad en diferentes culturas y países: desde Perú y países vecinos hasta zonas lejanas y recónditas como Lituania, Japón y Kirguistán.

Como juego multicultural, se podrá aprender frases y palabras navideñas en diversos idiomas con Traducciones, de forma que la familia pueda vivir una Navidad y Año Nuevo diferentes con la novedad linguística.

¿Dónde y cómo seguir la ruta de Papá Noel?

Desde ya puedes acceder al sitio web de Google, Santa Tracker, mediante este link: https://santatracker.google.com/intl/es/. El inicio del portal incluye un contador para que no olvides cuántos días faltan para Navidad.

Si bien los días previos a Nochebuena podrás entretenerte con la variedad de juegos, a partir del 24 de diciembre podrás hacer zoom en cada país donde se mostrará una caja de regalos, que se abrirá cuando Papá Noel se aproxime a cada uno.

El juego está disponible tanto para teléfonos móviles como para PC.