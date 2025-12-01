SINMPE cuestiona a José Jerí tras limitar ampliación del REINFO: "Este es un tema de seguridad"

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SINMPE), Gonzalo Quijandría, cuestionó que el presidente José Jerí haya indicado que el REINFO sería ampliado en menos de dos años y no retornarían 50 mil mineros excluidos. Según indicó, dicho tema también está relacionado a la seguridad nacional.

Ampliación del REINFO es tema de seguridad

Ante la intención de parte del Congreso de la República por ampliar la extensión del REINFO por dos años, algunas actividades criminales que se valen de la minería ilegal podrían verse beneficiados. Esto no implicaría que todos los mineros que protestan por la ampliación estén relacionados a actividades criminales.

Por ello, Quijandría cuestiona que desde el Legislativo y, posteriormente, el Ejecutivo miren la posibilidad de ampliar, por quinta vez, la extensión del registro. "Más de una década de un régimen que debía ser temporal", precisó.

"Este es un tema de seguridad, no es un tema económico, es un tema de seguridad porque sabemos que las economías ilegales, en particular la minería ilegal, está asociada a la extorsión, sicariato, prostitución infantil, la trata de personas", sostuvo.

El vicepresidente del SINMPE precisó que durante esa década muy pocos peruanos han logrado formalizarse por lo que, realmente, no está contribuyendo a combatir el crimen. "Muchos prefieren mantenerse en la ilegalidad".

El especialista precisó que se le debería asignar recursos económicos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que pueda formalizar rápidamente "con un proceso eficiente y fiscalizar esta actividad".

Ley que amplia el REINFO "es inconstitucional"

Quijandría criticó el dictamen del Congreso que busca ampliar el REINFO hasta 2027. En ese sentido expone que "la ilegalidad y la informalidad pagan cuando no se le persigue".

Muchos de los trabajadores que no buscan formalizarse lo hacen porque "no se pagan impuestos, va asociado a otras actividades y se está haciendo en terrenos que no corresponden hacer esta actividad", precisó.

"No puede darse una ley como la que está proponiendo o la que ha propuesto la comisión de Energía y Minas, lo que ha aprobado un dictamen que tiene que ir al Pleno todavía porque esa ley es inconstitucional", señalo´.

En ese sentido, precisó que si tal disposición es aprobada, el Estado durante "esos dos años no puede hacer nada". Además, se estaría poniendo la imposibilidad de suspender los REINFOS a pesar de que estuvieran yendo en contra de la legalidad.

