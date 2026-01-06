Congreso: Proponen proyecto de ley que otorga beneficios para el pago de multas e infracciones de tránsito

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El congresista José Luna presentó un proyecto de ley que plantea beneficios para el pago de multas e infracciones de tránsito y transporte a nivel nacional, incorporando medidas de educación y capacitación en seguridad vial.

Beneficios en pago de multas de tránsito

El parlamentario de la bancada de Podemos Perú presentó una iniciativa legislativa, mediante un Programa de Regularización de Sanciones a través de la cual se busca aliviar con la carga económica de miles de conductores a nivel nacional y a la vez su reinserción vial. Además, promover la formalización del sector transporte y reforzar la educación en seguridad vial.

Es así que Luna Gálvez propuso esta medida a través del proyecto de ley N° 13365/2025-CR rigirá en el transporte y tránsito terrestre de vehículos público y privado que "son objeto de sanciones y multas por parte del Servicio de Administración Tributaria -SAT".

Además, de entidades como la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancias (SUTRAN), Policía Nacional del Perú (PNP), al igual que los órganos de gobiernos regionales y locales encargados de la fiscalización y sanción en materia de transporte y tránsito terrestre.

¿Qué comprende este Programa de Regularización de Sanciones?

Cabe mencionar que, este Programa de Regularización de Sanciones abarca el beneficio de reducción de multas, infracciones impagas. Asimismo, comprende los intereses, recargos y costas procesales de acuerdo al siguiente detalle:

Infracciones calificadas como "leves" reducción de un 98%.

reducción de un 98%. Infracciones calificadas como "graves" reducción de un 95%.

reducción de un 95%. Infracciones calificadas como "muy graves" reducción de un 92

En contraparte, hay determinadas exclusiones que no están en el presente proyecto de ley, por lo que no están en este alcance las infracciones y sanciones derivadas. Conducir bajo efectos de alcohol o estupefacientes, por no contar con licencia de conducir, haber causado accidentes de tránsito que ocasionaron lesiones graves o muerte, participar en competencias de velocidad no autorizadas y por agresiones al personal civil o policial que se encargue de la fiscalización.

De cometer infracciones de gran gravedad el conductor deberá seguir cursos de buenas prácticas en seguridad vial y cumplimiento de la normativa de tránsito, Además, los que infrinjan la ley con licencias suspendias, posteriormente a seguir el curso el conductor deberá aprobar un examen de conocimientos y un examen de manejo riguroso.

Como vemos, el congresista José Luna presentó una iniciativa legislativa que plantea beneficios para el pago de multas e infracciones viales a nivel nacional tanto en vehículos del sector público como privado.