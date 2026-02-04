Ciro Castillo llegó a la sede del Gobierno Regional del Callao para retomar sus funciones

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ciro Castillo Rojo se aferra al cargo. Este miércoles 4 de febrero, el investigado exgobernador regresó a la sede del Gobierno Regional del Callao con el firme propósito de retomar sus funciones como autoridad regional, pese a que Edita Vargas permanece como gobernadora interina.

Luego de que el Poder Judicial le anule la orden de prisión preventiva en su contra por el caso 'Los Socios del Callao', el exfuncionario llegó rodeado de varios simpatizantes con su portátil, según un reporte de Canal N

Su retorno se da luego de que Castillo haya acudido ayer martes a la sede de la institución con el mismo objetivo, pero no se le permitió el ingreso.

Es importante recordar que la investigación por ser presunto cabecilla de la mencionada organización criminal y por colusión agravada en perjuicio del Estado sigue vigente, pero enfrentará el proceso en libertad.

Ciro Castillo llegó a la sede del Gobierno Regional del Callao para intentar retomar sus funciones



Consejo Regional del Callao exige restituir a Ciro Castillo

El Consejo Regional del Callao acordó este martes pedir la restitución de Ciro Castillo como gobernador, en medio de la crisis política que atraviesa la región. La solicitud se basa en la resolución judicial que revierte la condición de ausencia que lo apartó del cargo y que, según sus abogados, lo habilita para retomar funciones.

La decisión no implica aún la restitución efectiva, pero representa un paso institucional que busca dar salida a semanas de incertidumbre. El pleno del Consejo remitirá su pedido a las instancias correspondientes para que se evalúe la reincorporación de Castillo.

La gobernadora interina, Edita Vargas, había declarado previamente que respetaría la decisión del Consejo, aunque advirtió que el regreso de Castillo sería "un peligro". Según Vargas, existen documentos importantes y presuntas irregularidades en las gerencias que podrían desaparecer si el titular vuelve al cargo.

Vargas también cuestionó la demora del Consejo en sesionar, recordando que se había comprometido a pronunciarse el 29 de enero, pero recién lo hizo ahora.

El enfrentamiento entre Castillo y Vargas se intensificó el lunes 2 de febrero, cuando el gobernador intentó ingresar a la sede regional alegando que la ley lo ampara, pues la aparición del titular elimina automáticamente la suplencia. Castillo acusó a Vargas de usurpación de funciones y anunció denuncias contra ella y quienes considera cómplices.

Tras ser impedido de ingresar a la sede del Gobierno Regional del Callao, el exgobernador Ciro Castillo Rojo volvió este miércoles 4 de febrero por la mañana para intentar retomar funciones.