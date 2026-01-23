Sergio Peña habría contratado abogados en Perú y Argentina por denuncia de abuso sexual

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Uno de los implicados en la denuncia por presunto abuso sexual es Sergio Peña y es el primero que ha mostrado interés en limpiar su nombre. Tras el comunicado que emitió el jueves, se conoció que su defensa legal habría contratado abogados en Perú y en Argentina para que vean su caso.

Revisarán la denuncia

De acuerdo al periodista César Vivar durante la reciente emisión del podcast Doble Punta, el volante blanquiazul ha conseguido un equipo legal que viajará a Argentina, donde trabajará junto a un letrado de este país. Juntos revisarán la carpeta fiscal, debido a que hasta el momento los hechos solo son hipotéticos.

"La defensa de Peña ya tiene un abogado en Argentina y está yendo a revisar la carpeta legal. El estudio al que ha contratado en Lima también está viajando en representación para revisar junto a este abogado argentino la carpeta. Porque lo que hay es simplemente especulaciones, tienen que leer todo lo que ha denunciado", indicó el comunicador.

🇵🇪🚨 @cevivarm informó en "Doble Punta" que Sergio Peña tomará acciones legales por el caso conocido.



El jugador cuenta con abogado en Argentina y un equipo legal en Perú que viajará para revisar la denuncia e iniciar los trámites correspondientes. pic.twitter.com/HKQ4wlRAYb — Joaquin Vásquez Valdez (@joaquinv_vv) January 23, 2026

Este viernes en horas de la mañana, Juan Peña, el abogado del futbolista, confirmó que en la concentración hubo ingesta de alcohol y presencia de mujeres. En ese sentido, la labor de su defensa iría para conocer detalles de la denuncia y cómo elaboraría su estrategia para eximir al deportista.

"Primer ver como abogados como manejan la defensa, sintiendo que con el comunicado de Sergio Peña, él se exime un poco de la responsabilidad y acepta que es algo complicado en lo que están manchando su nombre", sostuvo.

Abogado de Peña se pronunció

Juan Peña confirmó para un podcast que, según su patrocinado, sí hubo un encuentro con mujeres en el hotel de la concentración y con bebidas alcohólicas, sin embargo, esto no ocurrió dentro de la habitación de alguno de los jugadores. Señaló que fue en los cuartos de las féminas a la cuales Carlos Zambrano habría contratado.

Cuestionó además la versión de que hubieran estado inconscientes. Esto de acuerdo a lo que su defendido le manifestó, precisando que ninguna de las cinco personas presentes no eran conscientes de sus actos y de lo que ocurría.

Para librarse de la denuncia por presunto abuso sexual, Sergio Peña, a través de su defensa legal, contrató un staff de abogados en Perú y uno en Argentina que revisarán su caso. El jugador ha confirmado su presencia en la reunión durante la concentración, pero negó su participación en un encuentro íntimo no consentido.