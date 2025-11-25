Temblor en Ica: Sismo de magnitud 4,4 sacude Palpa esta madrugada, según reporta el IGP

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La madrugada de hoy 25 de noviembre empezó con un buen susto para los vecinos de Palpa, luego de que un temblor moviera la zona. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo alcanzó una magnitud de 4,4 y se sintió con fuerza en plena tranquilidad nocturna.

Sismo de magnitud 4,4 sacude Ica

Hoy se registró un sismo de magnitud 4,4 en la ciudad de Palpa, en la provincia de Palpa, Ica. El temblor ocurrió a las 02:23 de la madrugada, a 41 kilómetros al oeste de Palpa, con una profundidad de 51 kilómetros y una intensidad de III.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0776

Fecha y Hora Local: 25/11/2025 02:23:09

Magnitud: 4.4

Profundidad: 51km

Latitud: -14.68

Longitud: -75.54

Intensidad: III Palpa

Referencia: 41 km al O de Palpa, Palpa - Ica — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 25, 2025

¿Qué hacer en caso de un temblor?

Mantén la calma y dirígete a las zonas de seguridad establecidas.

Presta atención a los menores, personas mayores o con discapacidad, asegurándote de que estén a salvo.

Aléjate de ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.

Evita acercarte a cables eléctricos, postes o cualquier objeto que pueda representar un riesgo en la calle.

Las autoridades del Indeci recomiendan ubicar previamente las zonas seguras dentro y fuera de tu hogar para minimizar posibles daños.

Ten siempre lista una mochila de emergencia con lo esencial: mascarillas, herramientas básicas, alcohol, alimentos enlatados, radio portátil y linterna.

¿Qué llevar en una mochila de emergencia?

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda tener siempre lista una mochila de emergencia con elementos esenciales para los primeros días después de un sismo. Esto es lo que no puede faltar:

Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo y pasta dental, jabón de tocador.

toallas de mano y de baño, cepillo y pasta dental, jabón de tocador. Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasas, alcohol, agua oxigenada, Aseptil rojo, pastillas y cualquier medicamento que algún miembro de la familia necesite.

vendas, gasas, alcohol, agua oxigenada, Aseptil rojo, pastillas y cualquier medicamento que algún miembro de la familia necesite. Dinero en efectivo: mejor si incluye monedas.

mejor si incluye monedas. Abrigo: manta polar y calzado cómodo.

manta polar y calzado cómodo. Alimentos no perecibles: agua en botella (½ litro), barras de cereal, comida enlatada y chocolates.

agua en botella (½ litro), barras de cereal, comida enlatada y chocolates. Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato, duplicado de llaves y fotocopias de documentos importantes como DNI o carné de seguro.

radio a pilas, linterna, silbato, duplicado de llaves y fotocopias de documentos importantes como DNI o carné de seguro. Otros artículos útiles: bolsas de plástico resistentes, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para cubrir piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete y mascarillas.

Con esta mochila de emergencia lista, estarás mucho más preparado para enfrentar un sismo y cualquier situación de emergencia que se presente.

Así, el temblor de magnitud 4,4 en Palpa, Ica, dejó un susto entre los habitantes durante la madrugada. El IGP confirmó el movimiento sísmico y recordó estar siempre preparados ante este tipo de eventos.