Mario Irivarren sorprende al pedir a Paolo Guerrero en su pódcast: "Vengo con la '9' y cantamos 'Declaración de Amor'"

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren no dejó pasar la oportunidad de crear expectativa en su pódcast tras revelar que desea tener a Paolo Guerrero como invitado especial. Los seguidores quedaron intrigados por lo que podría suceder en este esperado encuentro.

Mario Irivarren quiere entrevistar a Guerrero

En el set de Satélite+, el nuevo canal de YouTube de Jefferson Farfán, se vivió un reencuentro lleno de buena onda y risas.

Jefferson Farfán y Mario Irivarren compartieron anécdotas del pasado, incluyendo la famosa llamada telefónica que la prensa convirtió en un supuesto conflicto entre ellos.

"Lo llamé sin mala intención. No puedo decir qué mensaje recibí, pero lo que él había escuchado era distinto. No pasó a mayores; todo quedó ahí, sin ningún problema", expresó Jefferson Farfán, dejando en claro que no hay resentimientos entre ambos.

Entre bromas y carcajadas, Mario Irivarren sorprendió al proponer la invitación de Paolo Guerrero al programa.

"Vengo con la '9' y en vivo le pido que me la firme. Ese día traigo mi guitarra y cantamos juntos 'Declaración de Amor'", expresó, haciendo reír a Jefferson Farfán y al resto de panelistas.

Jefferson Farfán no dudó en sumarse al plan, soltando una risa cómplice y asegurando que hará las gestiones necesarias para que la visita de Paolo Guerrero se concrete.

¿Mario Irivarren celebró gol de Farfán?

Otro momento que hizo reír a todos fue cuando Mario Irivarren tuvo que responder si celebró el gol que anotó Jefferson Farfán en el repechaje.

"¿Quiero saber si gritaste mi gol? eso quiere saber, si gritó mi gol", le preguntó el mismo Farfán a Irivarren, quien respondió: "Para serte sincero, no estaba viendo el partido", provocando que Jefferson se levantara de su asiento "indignado".

Luego Mario Irivarren agregó: "Me disculpo, Pero luego vi la repetición y ahí grité", pero Farfán se mostró en desacuerdo: "¡Qué repetición! No es lo mismo, no se vive igual con la repetición".

Tras ello, Mario Irivarren explicó por qué no estaba viendo este importante partido que clasificaría a la Selección Peruana al Mundial de Rusia 2018:

"Mira, para mi suerte yo nunca he sido tan fanático del fútbol, nunca he sido ese hincha acérrimo que mira todos los partidos y se levanta a las 4 de la madrugada".

Añadió: "Soy el peruano promedio que cuando juega su selección obviamente mira, que se alegra si gana, pero no se deprime si pierde. Si hay gol, celebro como todos los peruanos".

Así, Mario Irivarren dejó claro en su pódcast que quiere contar con Paolo Guerrero como invitado, generando expectativa entre sus seguidores sobre si el futbolista aceptará la invitación.