Jossmery Toledo destapa intimidades de Jean Deza y lo tilda de 'chipi': "Pero tengo su solución"

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una divertida y picante entrevista con Shirley Arica, la exsuboficial de la PNP, convertida en figura de la farándula, Jossmery Toledo no se guardó nada y destapó intimidades de su ex, Jean Deza. Entre risas y comentarios, no dudó en llamarlo 'chipi'.

Jossmery Toledo arremete contra Jean Deza

Jossmery Toledo volvió a ponerse en el ojo de todos tras ser invitada al programa de YouTube "Shirley Arica in the House".

La popular "Chica realidad" fue hasta su barrio en San Juan de Lurigancho y se armó una charla llena de confesiones, anécdotas y comentarios que dejaron a más de uno con la boca abierta.

"Me voy a juntar con una amiga, casi 'hermana' de sangre y de muchas cosas en la vida. Una gran mujer. Así que me he venido a San Juan de Luriwashington, al último cerro, para buscarla", dijo Shirley Arica al presentar a Jossmery Toledo.

Jossmery Toledo no se guardó nada al referirse a su ex, el polémico Jean Deza, y soltó un detalle que dejó a más de uno con la boca abierta.

En una conversación con Shirley Arica, Jossmery Toledo calificó con total sinceridad la anatomía del futbolista: "Es chipi, pero tengo su solución", dijo, generando una ola inmediata de comentarios en redes sociales.

No se quedó ahí y agregó más detalles: "Deza, pero ahora te doy la solución: si tanto te molesta, ahora hay ácido hialurónico, listo causa, ya está. Los brasileños lo hacen, yo estoy enterada de eso. No es mito, es verdad", declaró, provocando que el tema se viralice en cuestión de horas.

La historia de amor entre Jossmery y Deza

El romance entre Jossmery Toledo y Jean Deza, que inició en 2020, siempre estuvo lleno de altibajos. Los constantes 'ampays' del futbolista y las acusaciones mutuas marcaron una relación tormentosa, que incluyó denuncias de agresión física y psicológica por parte de la expolicía hacia el deportista.

Esta historia de amor y polémica quedó grabada en la memoria del público y en la prensa local, haciendo que cada declaración de la exsuboficial se vuelva noticia.

La presencia de Shirley Arica en esta historia tampoco es casual. La "Chica realidad", quien también fue pareja de Jean Deza, ha compartido en su momento revelaciones similares sobre el futbolista, lo que añade otra capa de interés al tema.

Deza mismo, en otras ocasiones, ha señalado que tanto Jossmery Toledo como Shirley Arica le apodaban 'chipi', y pese a ello, siempre regresaban a su lado, alimentando aún más la polémica.

Así, durante la entrevista con Shirley Arica, Jossmery Toledo reveló detalles sobre Jean Deza y lo calificó como 'chipi'.