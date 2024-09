Comisión de Defensa aprueba asignación mensual a comandos Chavín de Huántar

La Comisión de Defensa Nacional del Congreso aprobó el proyecto de ley que brinda la asignación mensual a los comandos militares que participaron en la operación militar Chavín de Huántar. Dicho dictamen no es aplicable para los efectivos participantes que tengan alguna sentencia condenatoria por la comisión de delitos.

La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, presidido por la congresista de Avanza País, Adriana Tudela Gutiérrez, aprobó el Proyecto de Ley 08242/2023-PE, del Poder Ejecutivo que plantea brindar la asignación mensual a los participantes de la operación militar Chavín de Huántar.

A su vez, dicha proposición legislativa plantea necesario el reconocimiento monetario, puesto que, actualmente, no reciben ningún reconocimiento monetario.

La normativa plantea la asignación mensual equivalente a S/.2500 a cada uno de los comandos militares que se desplegaron en dicho operativo. Asimismo, el documento subraya que dicho reconocimiento no es transferible ni hereditario.

"Se otorga a los comandos militares que participaron en el Operativo Militar Chavín de Huántar una asignación especial mensual, ascendente a S/ 2 550.00 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES) por persona (..) La asignación especial mensual prevista en el párrafo 4.1 del articulo 4 es un reconocimiento estatal, no tiene carácter ni naturaleza remunerativa, no es transferible, no es pensionable ni hereditario y no se encuentra afecta a cargas sociales., se lee en el PL.