"Gravísimo en un país democrático": Romy Chang critica PL presentado por Waldemar Cerrón

En conversación con Exitosa, la abogada penalista, Romy Chang, sostuvo que el PL presentado por el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, que busca obligar a jueces y fiscales compartir información de procesos en cursos es inconstitucional y atenta con la diferencia de poderes.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', la abogada subrayó que es totalmente inconstitucional lo que pretende el PL presentado por el congresista de Perú Libre. A su vez, refirió que la separación de poderes se vería vulnerada de aprobarse dicho proyecto.

"Es totalmente inconstitucional como lo dice el presidente Poder Judicial, en el Perú existe algo que se llama separación de poderes, la idea es que haya un contrapeso entre el Congreso, Presidencia de la República y el Poder Judicial, y que cada uno cumpla sus funciones y no se estén entorpeciendo, ni tampoco ejerzan su poder entre sí", declaró ante nuestro medio.

Ante la consulta sí le parecía correcto la manera en cómo el Congreso intenta fiscalizar la labor de los jueces, la abogada mostró su total descontento ante dichas intenciones. Asimismo, Chang aseguró que dichas acciones son graves en un país donde debería primar la democracia.

"Que el congreso pretenda de una manera fiscalizar la labor que hacen los jueces, al administrar justicia, claramente es una interferencia de poderes. Y es gravísimo en un país democrático, es inaceptable una norma como esa, totalmente institucional. Yo no sé sí es simplemente un desacierto por ignorancia, un problema de desconocimiento técnico o es un tema de que cree que pueda hacer lo que se le da la gana porque es congresista sin importarle que es lo que diga la constitución", subrayó.

En esa misma línea, la abogada manifestó que el Congreso está mostrando actitudes obstaculizadoras al proponer normas como la del 'Crimen Organizado', a la cual refirió como una norma que no deja trabajar de una manera correcta a los involucrados principales.

"Incluso con la creación de normas como la de 'Crimen Organizado', ya hay fiscales que se han recalificado sus investigaciones y en vasos graves donde realmente habían organizaciones criminales han empezado a hablar de banda criminal. Es un tema de obstaculización con la labor que organizan otros órganos. No solo están creando normas no apropiadas sino que está con sus normas dificultando la acción de la justicia. Estamos pasando un tema de crisis inconstitucional que se está generalizando por todos lados. Esto no es querer al país, esto es pensar únicamente en uno y olvidarse de que estas normas recaen en millones de personas", agregó´´.