Comisión de Justicia aprueba dictamen que permitiría liberar a condenados mayores de 80 años bajo ciertas restricciones

La Comisión de Justicia del Congreso de la República aprobó un dictamen que plantea una serie de modificaciones al Nuevo Código Procesal Penal y que pretende liberar bajo ciertas restricciones a procesados o detenidos que tengan más de 80 años.

Si bien el texto del proyecto de ley indica expresamente que tiene como fin "garantizar el principio de presunción de inocencia y brindar mayor protección al personal de la Policía Nacional del Perú" , la congresista Ruth Luque ha increpado de que la norma podría beneficiar a algunos presos polémicos.

A través de su cuenta de X, la parlamentaria de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú indicó que la propuesta fue aprobada por la mayoría de integrantes del grupo parlamentario y que se encuentra lista para ser aprobada en el Pleno, en una próxima sesión fijada para el lunes 1 de julio.

Como se puede leer en el texto, la norma plantea que "los mayores de ochenta años por razones humanitarias afrontarán su condena conforme a los alcances del artículo 288 o 290 del nuevo código procesal penal".

Si bien los artículos mencionados no se explican con precisión, se indica que el juez puede determinar la liberación de los sentenciados que superan la edad referida, siempre cuando se cumpla bajo ciertas restricciones.

Entre las disposiciones del texto legislativo, al cual pudo acceder el medio Infobae, se precisa que la liberación se podría dar mediante el cumplimiento de las siguientes restricciones.

"La obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada, La obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, de no concurrir a determinados lugares, o de presentarse a la autoridad en los días que se le fijen, la prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no afecte el derecho de defensa; o la prestación de una caución económica, si las posibilidades del imputado lo permiten. La caución podrá ser sustituida por una fianza personal idónea y suficiente", informó el referido medio.