Puno: Obrero fallece y al menos nueve personas resultan heridos tras colapso de Coliseo de Salcedo

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tragedia en Puno. Tras el colapso de una pesada estructura en el Coliseo de Salcedo, se confirmó el fallecimiento de uno de los obreros que se encontraba en el lugar.

Colapso de coliseo acaba con vida de obrero

El colapso del techo metálico del coliseo del centro poblado de Salcedo, en la región Puno, acabó con la vida de un obrero y al menos nueve personas resultaron heridas.

El fatídico suceso se registró aproximadamente a las 2 de la tarde de este viernes 12 de diciembre y ha vuelto a poner bajo la lupa la seguridad en la ejecución de las infraestructuras públicas.

La víctima mortal fue identificada como Lorenzo Acosta Dantas, de 63 años y fue ingresado al Hospital III de EsSalud. El hombre oriundo de Pucallpa presentaba un trauma abdominal cerrado tras caer del techo del coliseo.

Según información recopilada por un equipo de Exitosa uno de los obreros que se encontraba laborando en el establecimiento habría cometido un error al maniobrar una grúa en el interior lo que generó que impacte contra uno de los pilares de la estructura.

Dicha acción habría sido la causa por la que el techo terminara por desplomarse y provocó que varios obreros que se encontraban en el lugar sufran caídas fuertes. Tras ello fueron evacuados de manera inmediata por sus compañeros al hospital de EsSalud y al hospital regional de Perú.

¿Cómo se encuentran los heridos?

Cabe señalar que, las personas que resultaron agraviadas, de acuerdo a las primera informaciones, se encuentran estables y en proceso de ruperación.

Estas fueron identificadas como: Walter Llanos Silva, Antonio Casimiro Reyes, Lorenzo Acosta, Sebastián Mamani, Félix Pacori, Gilbert Cusiñahua, Max Ramos, Yoe Apachuachi Delgado y Cristian Mamani.

Gobierno Regional de Puno se pronuncia

Tras el trágico accidente, el Gobierno Regional de Puno recurrió a sus canales oficiales para publicar un comunicado en el que explican lo suscitado en el Coliseo de Salcedo y lo que vienen realizando para esclarecer el hecho.

En primer lugar, señaló que el hecho habría ocurrido por una mala maniobra, pero se encuentran realizando las diligencias para "conocer los hechos con mayor certeza". Además, lamentaron el fallecimiento del obrero Lorenzo Acosta y detallaron que los heridos se encuentran estables.

"El GRP ha dispuesto la inspección técnica y el informe correspondiente para esclarecer los hechos y adoptar las medidas necesarias en el más breve tiempo posible", indicó.

Es en este contexto que, en la región de Puno, el techo metálico del Coliseo de Salcedo colapsó y ocasionó que un obrero pierda la vida. Además, al menos nueve personas resultaron heridas.