Comisión Permanente pasa a liderar al Congreso tras cierre de Segunda Legislatura: Conoce sus atribuciones

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras haber culminado la Segunda Legislatura Ordinaria correspondiente al Período Anual de Sesiones 2025-2026, la Comisión Permanente entró en funciones desde hoy, jueves 25 de junio, para dirigir al Congreso de la República hasta el próximo 15 de julio.

Como se recuerda, dicha disposición de este poder del Estado se enmarca en la Resolución Legislativa del Congreso N.º 011-2025-2026-CR, publicada el miércoles 24 de junio en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Facultades para legislar hasta mediados de julio

De acuerdo con el artículo 49 del Reglamento del Congreso, la Comisión Permanente asume el control de Parlamento a partir del día siguiente de haber culminado cada Segunda Legislatura Ordinaria, previa delegación de facultades aprobada por el Pleno.

Dicho procedimiento fue llevado a cabo el pasado 11 de junio; no obstante, como la última legislatura del Congreso unicameral recién culminó la noche del 24, su entrada en vigor tuvo que aplazarse desde las 00:00 horas del jueves 25.

Según el artículo 101 de la Constitución Política del Perú, este grupo estará presidido por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y está conformada por no menos de 20 congresistas elegidos por el Pleno, guardando la proporcionalidad de los representantes de cada grupo parlamentario.

De esta manera, la Comisión Permanente legislará sobre los siguientes asuntos:

Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en el Orden del Día y en la agenda del Pleno del Congreso, así como los que se incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces, según sus atribuciones. Las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú.

Cabe precisar que, la Comisión no puede legislar en materia de reformas constitucionales, ni en la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, y la Ley de Prepuesto.

Nuevos senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino ya cuentan con credenciales

Este jueves 25 de junio, los senadores, diputados y parlamentarios andinos electos en el marco de las elecciones generales 2026, recibieron sus respectivas credenciales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Con referente a la Cámara de Senadores, estará conformada por 22 representantes de Fuerza Popular, 14 de Juntos por el Perú, 8 de Renovación Popular, 7 del Partido del Buen Gobierno, 5 del Partido Cívico Obras y 4 de Ahora Nación. Cabe precisar que, conforme al artículo 134 de la Constitución Política del Perú, no puede ser disuelta .

Asimismo, la Cámara de Diputados estará establecida por 41 representantes de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 de Renovación Popular, 15 del Partido del Buen Gobierno, 14 del Partido Cívico Obras y 10 de Ahora Nación.

En ese sentido, el Congreso bicameral estará conformado por 130 diputados y 60 senadores. En el caso del Parlamento Andino, son 15 los representantes peruanos ante este organismo, siendo cinco titulares y 10 suplentes, también para el período 2026-2031.

Finalmente, las autoridades elegidas asumirán funciones el 28 de julio. Las cámaras elegirán a sus respectivas mesas directivas entre el 26 y el 27 del mismo mes.