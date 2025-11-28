Congreso aprueba la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2026: Ascenderá a más de S/. 257 mil millones

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Por mayoría, el Congreso de la República votó a favor y aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026. El monto destinado superaría los 257 mil millones de soles, incrementando en 2.3 % con respecto al anterior. También se aprobaron las Leyes de Endeudamiento y Equilibro Financiero,

Votación fue ampliamente a favor

Con 100 votos a favor, 12 en contra y una abstención, el Pleno del Parlamento le dio el sí a este proyecto de ley. La lectura estuvo a cargo de Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Legislativo, solicitando la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la reciente sesión.

"Ha sido aprobada la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 78° reglamento del Congreso de la República, el proyecto aprobado no requiere segunda votación. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobado", sostuvo Cerrón.

El Proyecto de Ley N:° 12255/2025-PE establece un presupuesto de S/ 257, 561 millones que serán repartidos entre todas las instituciones del Estado. La norma impedirá que las entidades del Gobierno realicen modificaciones presupuestarias, evitando el desequilibrio en la inversión pública.

Las políticas públicas se fortalecerán en materia social y orientadas a las poblaciones vulnerables. Se destinarán S/. 542,6 millones al Programa Presupuestal para la Reducción de la Violencia contra la Mujer, para mejorar los servicios de prevención, atención y protección.

